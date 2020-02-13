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為了要口罩、酒精、額溫槍 韓國瑜三度列席行政院會
因應「新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）」帶來的產業衝擊，行政院會今推出首波紓困方案，高雄市長韓國瑜睽違8個月第三度列席行政院會，不過會前並未受訪。行政院發言人Kolas Yotaka會後轉述指出，韓市長會中提到即將開學，希望公務用口罩、酒精、額溫槍中央協助補充，也盼中央協助受疫情衝擊的飯店、商圈。
Kolas表示，特別預算也會包括補助地方，今天六都在院會的反映基本上大同小異，就是公務口罩用量希望下一波成為優先配給對象，另外則是針對目前居家隔離人數越來越多，整體人力問題希望中央協調。
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