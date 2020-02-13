韓國瑜今列席行政院會 籲中央明定紓困暫行條例

高雄市長韓國瑜今天列席行政院會，請中央未來能考量制定「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困暫行條例」，並表示未來疫情若進一步擴大、必須全面配戴口罩時，希望教育部能依照人口比例來依序依量分配口罩給予學童及第一線防護人員。

韓國瑜參加行政院會的行程未列在昨天高雄市新聞局發布的首長行程中，由高雄市新聞局在會後發布。

根據高雄市新聞局的新聞稿，韓國瑜今天列席行政院會，與中央討論因應武漢肺炎疫情對內需服務業、觀光與交通運輸業、農業等紓困方案，他在院會表示，這次疫情中，高雄在全國各縣市首先定位為一級開設及防護，根據他這段時間觀察，發現民眾因為心理恐懼，造成社會上出現搶購口罩、酒精、漂白水等防疫物資現象；在經濟層面上，高雄這段時間以來有許多觀光飯店住房率下降、商圈遊客減少，許多中小企業、民宿、飯店、會展等，也都受到疫情衝擊，影響甚大。

韓國瑜在院會表示，考量到未來疫情若進一步擴大、必須全面配戴口罩時，高雄的學童一天就需要20萬片口罩，一線防護人員則需要35萬片，希望開學後，教育部能協助依照人口比例，依序依量來分配額溫槍、口罩與酒精等防疫物資。

韓國瑜表示，自己日前在高雄建議中央統一制定「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困暫行條例」、「受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業補貼稅費及其他措施辦法」，明訂優惠對象及補貼原則，今行政院也決定採取紓困計畫，因此建議中央未來是否考量明定紓困暫時條例，讓地方中央相互配合、攜手共同防疫。

對於國民黨立法院黨團日前提出比照SARS期間因應措施，研議「民國一○九年新型冠狀病毒紓困條例」草案，針對受疫情衝擊的產業給予紓困跟補助，總額約500億元。韓國瑜也建議中央思考此草案，「針對高雄市所有相關零售、餐飲、商圈、飯店、民宿等產業，因為我們是一級開設、一級防護，懇請相關部會多予支持」。