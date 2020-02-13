AIT處長酈英傑拜會游錫堃 游當面建議台美建交

美國在臺協會(AIT)處長酈英傑等訪問團今天拜會立法院長游錫堃。游錫堃會後表示，他在會面時，談到希望美國支持台灣加入WHO，並建議盡快促成台美簽訂FTA，並考慮台美恢復建交，游轉述，對於台美建交酈英傑沒有回應，但針對簽訂FTA，酈提到，可能牽涉美牛、美豬議題，但並沒有說一定要怎麼樣。

游錫堃表示，開放美牛美豬議題，的確有待討論，怎麼樣降低對台灣產業的損害，行政部門會繼續協商，游說，台灣要促成與美簽訂FTA拓展經貿空間；一方面也要好好照顧台灣的產業，讓產業想辦法將損害降至最低。

新國會即將開議，酈英傑等訪問團一行人，今天上午到立法院拜會新任立法院長游錫堃，雙方會面不開放媒體採訪，會後游錫堃表示，這次新國會開議，酈處長關心開議後的優先法案，游錫堃提到，新會期將審查前瞻二期等預算、還有三項人事同意權，另外最重要的還有抗疫預算與條例，也會在新會期處理。

游錫堃提到，他在會面向鄺等人提到，希望美國支持台灣加入WHO，游說，這次武漢肺炎中國隱匿疫情，卻還對台灣加入WHO打壓，將不利全球防疫，希望美方可以協助台灣參加WHO。

另外，游也建議希望盡快促成台美簽訂FTA，只要台灣與美國簽訂FTA，台灣與日本、歐盟等經貿組織就會比較容易加入，等同是敲開台灣與其他國家經貿的大門，國際空間也會擴展出來。游錫堃也提到，他也當場向酈處長提到，美國有一些國會議員都已提出要正式承認台灣，建議美國可以考慮台美建交。