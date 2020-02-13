紐時：中國大陸改變新冠肺炎確診病例算法是「別有居心」嗎？

紐約時報報導，中國大陸近日對新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）確診病例的計算方式，不只出現一次改變，這反映全球抗疫需保持彈性，且各方普遍對中國政府不信任。

紐時指出，黑龍江省在10日將當地新冠肺炎確診件數調低，官方的說法是，取消那些病毒檢測呈陽性反應但未出現症狀的病例。這項改變突如其來，有香港報刊指為「造假」，而世界衛生組織（WHO）官員在一項記者會中被問到此事時，似乎措手不及。

然而到了北京時間13日早上，湖北省也改變確診病例計算方式，當局擴大了他們計算感染新例的診斷工具，使得湖北省12日新增病例飆高為14840例，且單日新增242件致死案例。

在此之前，只有那些經過專用病毒檢測試劑精確證實感染者，才算確診案例，而由於試劑供應短缺，許多病患並未接受檢測，現在湖北省當局開始把經過醫師臨床篩檢和診斷者，也納入確診病例。

紐時說，湖北省確診及致死案例激增，凸顯了現在世人仍難以理解新冠肺炎疫情究竟嚴重到什麼程度。

確診案例計算方式的改變，反映了一項全球防疫問題：一方面，衛生官員需對疫情的處理保持彈性，另一方面，各方普遍不信任中國政府，特別是不信任中國在疫情嚴重性上的透明度。

倫敦國王學院劉氏中國研究院（Lau China Institute）主任布朗（Kerry Brown）說，顯然此時無論中國做什麼，都有信任問題，「這可能是非常不公平」。他還說，眼下這種時候改變任何計算方式，就算是正當合理的，也形成挑戰，因為人們會非常敏感，「他們會懷疑是否別有居心」。

有關新冠肺炎疫情，確診案例計算方式改變並不是唯一的資訊矛盾情況。近日許多研究人員對疫情高峰的預測也多所不同，有人說高峰已過，也有人說還要再幾個月才會到達高峰。中國當局密切控制著致死病例的詳細人口學資料，使得到底哪些人最可能受感染都不確定。

許多科學家針對無症狀傳染的危險性展開辯論，中國衛生當局最早提出了這種可能性，但近日中國官員又淡化它的風險。

曾擔任北京衛生官員的陳秉中（Chen Bingzhong，暫譯）一向呼籲中國政府對公衛危機要有更多透明度，他說，無論病患是否出現症狀，病毒檢測呈陽性就應該如實揭露，「檢測陽性就表示那是新冠病毒，你不承認就是在隱瞞真相。」