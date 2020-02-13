25歲楊瓊瓔長這樣 網友讚：可媲美周子瑜！

國民黨立委楊瓊瓔最近在臉書公布25歲擔任省議員的舊照，照片中她頂著當年流行的微捲短髮，身穿紅色西裝外套，戴著珍珠項鍊，模樣相當少女清純，獲得網友稱讚，有網友留言說「女神級，可媲美當年的林靑霞跟當今的周子瑜！」

楊瓊瓔日前在臉書PO出照片並表示，「整理照片時發現前陣子助理傳給她的這張照片，是她25歲的模樣！髮型變了、妝容變了、年紀變了，不變的是，繼續為大家打拚的心。」

網友看到楊瓊瓔年輕時的舊照，紛紛留言表示「好像超級巨星」、「委員年輕時像偶像明星，現在也是很美麗 ！」、「哇！省議員時代耶！」，也有網友稱讚「女神級，可媲美當年的林靑霞跟當今的周子瑜」。