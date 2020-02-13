國民黨團拜會民眾黨團 就紓困條例、18歲公民權談合作

國民黨立院黨團總召林為洲等人，今天上午拜會民眾黨立院黨團，針對國民黨團提出的紓困特別條例尋求協助。賴香伶說，國民黨團版本包括預算如何訂出500億紓困、企業稅制補貼、貸款展延，還有居家隔離及防疫假津貼等，民眾黨後續會再來研議是否支持。

國民黨團書記長蔣萬安也表示，基本上，兩黨團對於紓困有共識，但針對紓困預算，國民黨團是提出特別條例編列預算方式，民眾黨則是提出追加預算，兩黨團都可以再討論。蔣提到，國民黨團這次提出的紓困版本，與當年SARS不同，這次包括產業紓困、貸款展延、營業稅減免、還有防疫照顧假、疫苗研發獎勵金等，希望訂定特別條例受國會監督、專款專用。也希望開議之後，儘速討論形成共識。

另外這次的拜會，兩黨團也針對18歲公民權修憲等議題討論，國民黨團總召林為洲說，公民權下修這一部分，兩黨團完全有共識，現在是修法技術問題，會參考民眾黨提出的「一憲二法」，未來也不排除推出共通版本。

林也提到，國民黨團也會提出「共同聲明加入WHO」，呼籲各黨團一同加入。林為洲說，兩黨團未來有很多議題都可以合作，尤其他的辦公室與蔡壁如、高虹安的辦公室很近，未來會保持密切交流。

民眾黨團總召賴香伶表示，民眾黨在國會是新政黨、新兵，會堅持國會改革、還政於民，期待未來能與國民黨團合作，支持民眾黨提出的18歲公民權下修、修一憲二法議題。至於國民黨團提出紓困特別條例草案，民眾黨團也會進一步研議，民眾黨也會堅持財政紀律、錢用在刀口上。