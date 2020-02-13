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罷韓團體：情人節滿4人送罷字小蛋糕 可邀前男女友連署
罷韓法定領銜人陳冠榮、Wecare高雄發起人尹立、台灣基進新聞輿情部副主任張博洋與立委賴瑞隆，今早到小港區漢民路口舉牌號召連署，陳冠榮表示，罷韓連署書已達24萬7757份。明天就是情人節，罷韓團體也發起《愛，#就4要罷韓》活動，單次到光復高雄總部繳交4人以上有效連署書，就贈送「罷字巧克力夾心小蛋糕」。
尹立說，愛可以發生在很多美好小地方，不一定是摩天輪上。20200214，就是「愛你愛你，愛你一世」，《愛，#就4要罷韓》情人節活動，就是用愛連署 、牽手罷韓。2月14日早9點開始，只要到光復高雄總部，單次繳交4人（含）以上有效連署書，就會贈送一個「罷字巧克力夾心小蛋糕」，不得累計贈送，數量有限，送完為止。
至於為什麼定在交4人連署書呢？陳冠榮幽默的說，4個人就是男朋友帶女朋友，然後男女朋友各帶自己的「前女友」和「前男友」來連署。民眾反映，那就可能不只4份了，因為每個人都有不少個前男友、前女友吧。
針對罷韓志工到內門擺攤遭嗆一事，張博洋表示，韓國瑜和韓粉長期以來都呼籲要理性溝通，如果擺攤涉及私人土地，會儘快移動、但不要用恐嚇威脅方式，這樣會造成市民恐慌，應理性溝通。
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