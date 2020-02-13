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肺炎防疫取消主席補選？ 國民黨：視疫情再做調整
國民黨主席補選3月7日投票，但因新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情延燒，前主席洪秀柱出面呼籲，考量外界觀感與防疫優先，應暫緩補選，甚至取消。國民黨文傳會代主委王育敏上午回應，將視疫情情況做出調整。
王育敏表示，目前台灣還沒有社區感染，疫情也控制還不錯，黨主席補選仍會按照公告選舉時程，依既有步調舉辨，但投開票所防疫措施會到位，包含量體溫；國民黨黨員人數少，頂多10幾萬人投票，很少有大排長龍投票經驗。
王育敏也說，若如果二月底疫情情況轉趨嚴峻，台灣爆發社區感染，政府已經發布不能集會活動，國民黨屆時會再另作考量，相信洪秀柱提出的善意。
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