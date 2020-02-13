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美國確診第14例新冠肺炎感染者 撤僑專機第2例

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導

美國疾病管制暨預防中心（CDC）12日指出，自中國大陸武漢的撤僑專機中，出現第二例新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）病患，成為美國第14例。

根據CDC發布的聲明，該名病患7日返抵美國，目前在隔離檢疫的名單之中，這也是撤僑專機乘客中，第2名確診感染者；不過兩名受感染者並不在同一架班機上，抵達美國後也在不同地方隔離檢疫，目前找不出兩人的感染有流行病學上的連結。

CDC醫師布蘭登（Chris Braden）表示，隔離設施中沒有人傳人的現象，不過CDC仍會做好準備，避免有人在隔離中遭受感染。

美國日前利用兩架專機前往武漢撤僑，僑民回國後須接受14天的隔離檢疫；CDC統計，有195人昨天返家，目前仍有超過600人還在隔離檢疫中。

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