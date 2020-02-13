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冷眼集／國民黨內選風不改 奢談什麼改革？

聯合報 / 記者王寓中
國民黨主席補選昨天舉行政見會，代理黨主席林榮德（中）與多位中壯世代的黨員在台下聆聽政見。記者潘俊宏／攝影

國民黨主席補選昨天舉行政見說明會，兩位候選人郝龍斌江啟臣針對黨務改革、兩岸論述及黨核心價值分別提出主張和改革作法，這任黨主席在只有一年多的任期，要帶領國民黨完成階段性改造，若能扮演好一個稱職的在野黨做起，喚回多數民意對國民黨的支持，對黨已是重大貢獻，因此從就任開始，改造工程就要加速啟動完成。

政見會前夕，前主席洪秀柱在臉書發文呼籲暫緩改選，除了防疫當前，洪的發難真正原因是在「選風」，此次黨主席補選和中常委改選同時進行，若是選舉過程再發生人頭黨員、送禮、請客吃飯等負面選風，甚或出現疑似賄選的情事，「黨不正」情形下，國民黨還奢談什麼改革？

黨主席由黨員直選，中常委由黨代表改選，但兩者選舉結果將有直接相關，能掌握黨代表的，自然也能掌握有投票權的黨員，加上新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，在可預期投票率不高的情形下，黨員若無自主性認知，特定系統即可左右選情結果。

二○○九年前主席馬英九在任時，中常委改選選風敗壞，請客送禮變常態，黨中央開鍘取消兩位中常委當選資格，中常委最後集體請辭再補選，之後常委選舉端正選風案嚴禁請客，今年大選敗選，黨改造才剛起步，桃園和中部又傳出以春酒名義聚會拉票，甚至幫黨員補繳黨費取得投票權的傳聞。

百年歷史的國民黨要改變核心價值、兩岸論述及決策、組織結構，難度原本極高，郝龍斌、江啟臣此刻願意承擔，提出不同世代的想法和作法，改革委員會四大議題分組的諮詢會議也密集會商，針對黨改造方向提出具體建議。

黨內集結眾人智慧找出再起之路都已艱難下，若有人再為一己職務私心棄黨不顧，不但對不起仍願留在黨內為黨奮戰到最後一刻的黨工，更將成為陷黨於不復的全黨公敵。

中常委 國民黨 江啟臣 郝龍斌 洪秀柱 新冠肺炎
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