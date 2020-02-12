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藍黨主席補選政見會 郝、江兩岸路線交鋒

聯合報 / 記者鄭媁、劉宛琳王寓中／台北報導
國民黨主席補選政見會昨登場，候選人郝龍斌（左）與江啟臣（右）會後握手致意。 記者潘俊宏／攝影

國民黨大選挫敗，兩岸路線是否調整，掀起黨內討論，國民黨主席候選人江啟臣郝龍斌昨天在政見會各表看法。郝認為，兩岸論述不必急，在捍衛中華民國、反對台獨前提下，透過辯論凝聚共識。江主張，應尊重台灣民主，兩岸關係的任何調整，須先爭取台灣民意的授權。

前主席洪秀柱在政見會前呼籲，九二共識完全合乎憲法準則，若從以往形成共識過程，到現在是否需要，把內容打出來看一下，各界想法可能不同；外界可以說九二共識的名字不好，但內容要改什麼要講清楚，不能不明就裡就說要改。

江、郝兩人昨在政見會對兩岸論述皆有著墨。郝龍斌指出，共識是要雙方都同意，但共產黨不接受中華民國存在的事實；民進黨則把九二共識解釋為一國兩制。

郝認為，對岸以大事小要能容，兩岸要交流，互不否認的善意一定要有，中華民國是兩岸之間最好的連結。最近新冠肺炎（武漢肺炎）疫情蔓延，盼大陸能釋放善意，例如陸委會接台灣民眾包機回台，若大陸能積極配合，就是善意；恢復台灣以觀察員身分參與世衛組織，也是一種善意。

江啟臣表示，兩岸問題複雜，不僅有時空背景，也不得不考慮到美國等國際霸權的看法，應該擱置政治和主權爭議，這也是九二共識背後最重要的目標之一。

江主張以解決人民的交流問題為出發點來檢討兩岸路線，「無法解決人民問題的論述與共識是沒有意義的。」為了讓下一代有選擇的權利，他會秉持「台灣優先」的態度，同時堅守民主自由是不能退縮的底線，如何在善意底下，提出具有政府授權的管道實際交流，這是兩岸交流要克服的問題。

針對兩岸買辦文化，郝龍斌表示，若任黨主席，一定要求從政同志或具有核心領導身分的黨員，絕不容許只考慮個人利益而犧牲台灣利益的「政治買辦」出現。

江也說，未來的改革會思考建立黨公職與對岸交流的行為準則，避免親中的負面觀感。

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