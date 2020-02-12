菲律賓對台旅遊禁令 蔡總統：政府有方案也持續溝通

蔡英文總統今天晚間與總統府資政餐敘並聽取意見。據了解，有資政提及菲律賓以一中原則對台實施旅遊禁令，呼籲政府要有作為，蔡總統向資政表示，政府已經在處理，有方案也有持續在溝通。

至於有媒體提及資政向總統表示，政府利用這個機會，外館應更明確跟在地國講，台灣與中國，兩者的疫情是天堂與地獄的分別，不必用政治語言，從防疫觀點就知道「台灣是台灣、中國是中國」，而蔡總統說「已請外交部處理，而且立場要硬一點，也要反制」。總統府對此不評論。

總統府僅表示，蔡總統今天晚間是前往資政的定期性餐敘致意，向資政說明政府投入防疫工作的努力，也希望資政能夠持續就國政各個面向提供建議，共同為台灣一起打拚。