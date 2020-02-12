邱太三彭坤業彈劾被否決 僅通過糾正法務部

曾任法務部長的國安會諮詢委員邱太三，去年捲入涉嫌關說當時的桃園地檢署檢察長彭坤業，因而請辭。監委林雅鋒、王美玉、高涌誠調查後，提案彈劾邱、彭二人，不過經歷兩次彈劾審查會，均被其他監委否決。不過監院司獄委員會則於今天上午通過調查報告，並以現行法規範制定不足，使檢方與被告不易利用，對法務部提出糾正。

依據監察法，監委如欲彈劾官員，須由另九至十三位監委組成審查會投票；如被否決，提案人得要求再審查一次，成員不得與上次重複。本案第一次審查會於去年11月5日舉行，以3:10否決彈劾；今年2月11日第二次彈劾會，邱太三票數0:9，彭坤業1:8，依法彈劾不成立。

本案因壢新醫院（現已更名聯新國際醫院）院長張煥禎涉嫌逃漏稅被起訴。辯護律師希望援引刑事訴訟法455條之2，與檢方認罪協商，但承辦檢察官不願在審查庭階段協商，希望等案件進入普通庭、由其他檢察官接手後再說。張煥禎為儘速脫離訟累，便於108年3月11日，利用與邱太三等人茶敘機會，託其協助處理。18日，邱太三邀彭坤業聚餐，席間告知張陳情之事，並認為承辦檢察官既已同意協商，卻又出爾反爾，請彭瞭解原因。

3月19日，彭坤業指示，本案既已依法開始認罪協商，就應繼續不要中斷。但承辦檢察官陳嘉義與主任檢察官蔡正傑都認為，先前雙方三次「非正式溝通」，不代表檢方已同意進入法定協商程序。監委調查也指出，陳嘉義並未向承審法官提出同意協商的聲請。

但在監察院兩次彈劾審查會中，多數監委都認為，並無明確事證認為，邱、彭之行為已到違法關說程度，因此均予否決。對此提案監委表示，必須尊重審查會決議，但以往不乏官員彈劾未過，刑事卻被判有罪例子，例如檢察總長黃世銘、基隆市長張通榮等，因此不代表沒有重大疏失。

司獄委員會則同意，刑訴法的認罪協商條文，制訂制今已經16年，但是至今在執行上仍然紛亂，缺乏一定規範。所謂「非正式溝通」，能否視為檢方已同意進入協商流程？各地檢署作法不一，容易加深檢察官、被告與辯護人利用此一制度之困難性，因此糾正法務部。