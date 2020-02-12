游錫堃：希望WHO不要變CHO 處處聽中國意見

日本台灣商會聯合總會「返國致敬團」今天下午拜會立法院長游錫堃，游錫堃接受媒體訪問時表示，現在新型冠狀肺炎防疫是國際非常關心的事情，已經有26個國家有疫情，包括WHO（世界衛生組織）的秘書長也改口表示疫情非常嚴重，不管是台灣還是日本等國，都應該互相支援交換情資，他也強調，希望WHO不要變成「CHO」，處處聽中國意見，這次也是因為WHO秘書長譚德賽聽中國的意見，導致疫情難以收拾。

接見時游錫堃則表示，感謝日本台灣商會對推動台日兩國交流的付出，更指出過去他擔任公職期間，瞭解台日兩國合作非常密切，如天然災害等，兩國就像親兄弟一樣互相幫助，台日關係可說除了美國之外沒有其他國家可以取代。

游錫堃也說，「鑽石公主號」在日本造成很大困擾，在此要請台商幹部協助，如果有任何台灣同胞需要幫忙，可以隨時向防疫中心的衛福部長陳時中等表達要求，政府會盡最大努力來照顧台灣同胞，日本是一個先進的國家，這次有點大意，台灣在2003年發生SARS，日本則沒有，當時他擔任行政院院長，台灣在抗SARS各方面有許多經驗，該有的設備及知識都非常充足，當時有「一亮雙仁」的李明亮、陳建仁及蘇益仁很有能力，他請陳建仁擔任衛生署署長，蘇益仁擔任疾病管制局局長，表現都非常好。

游錫堃說，現今台灣的抗疫，行政院的表現也值得喝采，不過未來還有很多挑戰需要步步為營，藉此機會感謝大家並與大家共同勉勵，對於新型冠狀病毒肺炎還是要勤洗手，共同注意。

「返國致敬團」總會長河道台表示，此次新型冠狀病毒肺炎在日本的鑽石公主號上陸續有疫情的相關報導，當時還有猶豫是否組團回台，但是大家認為台灣比日本更安全，他昨天在飛機上看到台灣旅客都戴上了口罩，可見台灣政府在防疫的工作上非常認真且盡心盡力，身為中華民國國民對政府非常的佩服。期盼立法院能繼續支持海外台商，台商也會配合政府政策共同推動經濟的發展。