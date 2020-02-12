快訊

武漢肺炎產業哀鴻遍野 政院將發「振興抵用券」紓困

習近平新型態威權統治 短期可逃滅頂之禍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

游錫堃：希望WHO不要變CHO 處處聽中國意見

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
立法院長游錫堃接見日本台灣商會聯合總會「返國致敬團」總會長河道台等一行人。圖／立法院提供

日本台灣商會聯合總會「返國致敬團」今天下午拜會立法院長游錫堃，游錫堃接受媒體訪問時表示，現在新型冠狀肺炎防疫是國際非常關心的事情，已經有26個國家有疫情，包括WHO（世界衛生組織）的秘書長也改口表示疫情非常嚴重，不管是台灣還是日本等國，都應該互相支援交換情資，他也強調，希望WHO不要變成「CHO」，處處聽中國意見，這次也是因為WHO秘書長譚德賽聽中國的意見，導致疫情難以收拾。

接見時游錫堃則表示，感謝日本台灣商會對推動台日兩國交流的付出，更指出過去他擔任公職期間，瞭解台日兩國合作非常密切，如天然災害等，兩國就像親兄弟一樣互相幫助，台日關係可說除了美國之外沒有其他國家可以取代。

游錫堃也說，「鑽石公主號」在日本造成很大困擾，在此要請台商幹部協助，如果有任何台灣同胞需要幫忙，可以隨時向防疫中心的衛福部長陳時中等表達要求，政府會盡最大努力來照顧台灣同胞，日本是一個先進的國家，這次有點大意，台灣在2003年發生SARS，日本則沒有，當時他擔任行政院院長，台灣在抗SARS各方面有許多經驗，該有的設備及知識都非常充足，當時有「一亮雙仁」的李明亮、陳建仁及蘇益仁很有能力，他請陳建仁擔任衛生署署長，蘇益仁擔任疾病管制局局長，表現都非常好。

游錫堃說，現今台灣的抗疫，行政院的表現也值得喝采，不過未來還有很多挑戰需要步步為營，藉此機會感謝大家並與大家共同勉勵，對於新型冠狀病毒肺炎還是要勤洗手，共同注意。

「返國致敬團」總會長河道台表示，此次新型冠狀病毒肺炎在日本的鑽石公主號上陸續有疫情的相關報導，當時還有猶豫是否組團回台，但是大家認為台灣比日本更安全，他昨天在飛機上看到台灣旅客都戴上了口罩，可見台灣政府在防疫的工作上非常認真且盡心盡力，身為中華民國國民對政府非常的佩服。期盼立法院能繼續支持海外台商，台商也會配合政府政策共同推動經濟的發展。

游錫堃 疫情 台商
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

游錫堃接見日僑 吳新興提「自由祖國」被糾正

游錫堃：各黨團關心防疫 14日協商時整合意見

吳新興陪見僑團提「自由祖國」 游錫堃糾正用詞

郝龍斌：不考慮人才培養與經驗融合的世代交替是假議題

相關新聞

游錫堃：希望WHO不要變CHO 處處聽中國意見

日本台灣商會聯合總會「返國致敬團」今天下午拜會立法院長游錫堃，游錫堃接受媒體訪問時表示，現在新型冠狀肺炎防疫是國際非常關...

謝長廷針對鑽石公主號臉書發文 王鴻薇：等於沒說

駐日代表謝長廷今針對鑽石公主號在臉書發文，但台北市議員王鴻薇在臉書指出，謝長廷有說等於沒說，竟然還扯美國也沒動作，呼籲把...

柯建銘：防疫紓困條例可望3月初通過

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，對國內產業造成衝擊，國民黨立院黨團也在日前公布「2019新型冠狀病毒紓困暨獎勵暫行條例」草...

邱太三疑關說案未被彈劾 黃國昌：監院作賤自己

法務部前部長邱太三疑似替壢新醫院院長逃漏稅案，關說時任桃園地檢署檢察長彭坤業，經監察院調查後，提案糾正法務部，但並未彈劾...

江啟臣：黨中央若沒奧援慢半拍 立院黨團會戰死沙場

國民黨今舉行109年黨主席補選政見說明會。黨主席候選人、立委江啟臣在接受本報提問時，面對修正九二共識是否要調整黨綱，江啟...

江啟臣、郝龍斌持己見 檢討黨員組織

「連黨員有多少都不清楚，代表我們黨有很大的問題。」立委江啟臣12日於國民黨黨主席補選政見發表會上說，未來將創建數位黨部、開發App等方式透明化黨員資訊，並建立完整的溝通平台，前副主席郝龍斌則著重於改造國民黨形象，以刪除人頭黨員、打破買辦文化等論述說明。

民眾黨拜會時力 盼共推18歲投票

民眾黨和時代力量將在立法院合作？民眾黨立法院黨團12日拜會時代力量黨團，針對彼此有共識的優先法案交換意見，例如居住正義、財政紀律、修憲議題，目前雙方對18歲公民權的修憲案已有共識。時代力量黨團總召邱顯智表示，新的會期將優先推動居住正義的實價登錄、囤房稅、廣電三法等法案。<

游錫堃接見日僑 吳新興提「自由祖國」被糾正

日本台灣商會聯合總會「返國致敬團」今天下午拜會立法院長游錫堃，陪同接見的僑務委員會委員長吳新興致詞時指出，這是游錫堃上任...

影／郝龍斌允不裁黃復興黨部 江啟臣挺年輕人參政

國民黨黨主席候選人政見發表會12日登場，國民黨前副主席郝龍斌和立委江啟臣大談黨內改革，郝龍斌會後接受媒體聯訪表示，反對黃...

國民黨主席政見會 郝龍斌江啟臣盼終結買辦文化

國民黨主席政見說明會今天登場，針對國民黨在兩岸被貼上買辦的印象，參選人郝龍斌說，他若當選主席，不容許政治買辦的出現；江啟...

江啟臣：國民黨要貼近民意年輕人才會靠攏 至少不罵你

國民黨今舉行109年黨主席補選政見說明會。黨主席候選人、立委江啟臣面對媒體提問國民黨要如何獲得青年支持，他表示，未來國民...

吳新興陪見僑團提「自由祖國」 游錫堃糾正用詞

立法院長游錫堃今天在立法院接見僑團時，公開糾正僑務委員會委員長吳新興「自由祖國」用詞。游錫堃認為，講自由祖國，就等於還有...

熱門新聞

全球疫情地圖／鑽石公主號新增39例確診 各地新冠肺炎疫情一次看

影／陳時中：撤回陸委會管制措施 取消陸籍子女入台

「中國速度」！陸企成功仿製瑞德西韋藥 已批量生產

影／無懼新冠肺炎！印尼人照吃蝙蝠肉：這裡沒疫情

檢疫官也中鏢！鑽石公主號再增39人確診 累積174人感染

撤回陸配子女入境政策 台大醫施景中讚：謝謝陳時中以一擋百

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。