邱太三疑關說案未被彈劾 黃國昌：監院作賤自己

「連黨員有多少都不清楚，代表我們黨有很大的問題。」立委江啟臣12日於國民黨黨主席補選政見發表會上說，未來將創建數位黨部、開發App等方式透明化黨員資訊，並建立完整的溝通平台，前副主席郝龍斌則著重於改造國民黨形象，以刪除人頭黨員、打破買辦文化等論述說明。

2020-02-12 18:34