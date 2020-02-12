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邱太三疑關說案未被彈劾 黃國昌：監院作賤自己
法務部前部長邱太三疑似替壢新醫院院長逃漏稅案，關說時任桃園地檢署檢察長彭坤業，經監察院調查後，提案糾正法務部，但並未彈劾邱太三。時代力量今天表示，根據高檢署調查報告，已經認定邱太三有關說事實，監院刻意忽視根本是縱容、包庇邱太三的關說行為，淪為權貴人士的遮羞布。
時代力量透過臉書表示，監察院用低於檢察機關內部行政調查的標準，來為邱太三護航，令人感到遺憾，呼籲高檢署應該持續追究此事，讓司法制度回歸最基本的公正與公平。
時代力量指出，監院如此作為，只會讓台灣搖搖欲墜的司法公信力，再度面對嚴重質疑，也讓監院與監委成為毫無意義的存在，徒具空殼。時力前立委黃國昌也在臉書後援會貼文直指，如此醜惡的濫權關說，都能包庇能這樣，監察院作賤的，不僅是司法，也是自己。
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