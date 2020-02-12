謝長廷針對鑽石公主號臉書發文 王鴻薇：等於沒說

駐日代表謝長廷今針對鑽石公主號在臉書發文，但台北市議員王鴻薇在臉書指出，謝長廷有說等於沒說，竟然還扯美國也沒動作，呼籲把鑽石公主號台灣人趕快接回來吧，台灣派檢疫官檢疫21名台人可以吧。

王鴻薇說，停靠在日本橫濱的鑽石公主號確診人數已上升到174人，船上的台籍旅客甚至向總統府發出求救信。看到每天不斷升高的確診病例，真的完全可以想像船上旅客多麼恐慌和無助。

然而到目前為止，蔡政府仍然只能讓船上台灣人繼續乾等苦等。

王鴻薇指出，駐日代表謝長廷終於上臉書回應，但她左看右看，真的看不到任何具體的回應。更扯的是謝長廷還扯美國也沒特別動作，那台灣旅客乾脆向美國大使館求救好了。

王鴻薇說，鑽石公主號人數高達3700人，一半以上是日本人，對日本來說，檢疫或隔離確實是滿大的負荷。但目前船上台籍旅客只有21位，台灣可以派檢疫官去檢疫台籍旅客，有確診就趕快就醫，無確診者回台隔離，否則晚一天都是重大的身心折磨。