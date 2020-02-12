柯建銘：防疫紓困條例可望3月初通過

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，對國內產業造成衝擊，國民黨立院黨團也在日前公布「2019新型冠狀病毒紓困暨獎勵暫行條例」草案。對此，民進黨立院黨團總召柯建銘今天表示，已和行政院有所溝通，防疫紓困條例將確定會有政院版，並會趕在立院開議前送入，開議後會儘速處理，最快在3月初就能通過。

柯建銘表示，黨團希望的開議時間點仍是21日或25日，會在14日的朝野協商中再度表達看法；若立院21日開議，21、25日兩次院會，循例要進行施政總質詢，而再下一次院會則遇上228國假，因此最快會在3月3日處理該案。

柯建銘說，以逕付二讀、改列討論事項第一案的方式處理，3月3日當天就通過特別條例草案，之後各部會再編列特別預算後，即可將預算送入立院審議，依照2003年SARS類似經驗，大約12天即通過該預算案。柯建銘說，現在時逢抗疫期間，朝野對防疫要有共識，不要爭功諉過，期盼條例能最快速通過。

民進黨團書記長鍾佳濱轉述今天民進黨中執會開會內容也表示，會中有提醒行政院，務必要在20日行政院院會中通過院版的紓困特別條例，並送入立院，才趕得上隔天21日立院開議討論。

提及防疫照顧假給假不給薪的措施，鍾佳濱說，公務人員現行制度中就有給假不給薪的「侍親假」，防疫照顧假是比照辦理，相信公務人員都熟悉，不會有太大問題。