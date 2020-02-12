江啟臣：黨中央若沒奧援慢半拍 立院黨團會戰死沙場

國民黨今舉行109年黨主席補選政見說明會。黨主席候選人、立委江啟臣在接受本報提問時，面對修正九二共識是否要調整黨綱，江啟臣表示，問題不在九二共識要怎麼改，而是國民黨過去沒好好行銷這個論述；而對於如何扮演稱職在野黨的角色，他則認為黨中央要給予奧援聯合作戰，否則「立院黨團是會戰死沙場的」。

聯合報提問分三個面向，提問記者王寓中指出，江啟臣提到九二共識的內容有調整的空間，但在國民黨黨綱中九二共識還牽涉到兩岸和平穩定發展的路線，如果今天九二共識的基礎產生動搖，黨綱和路線是否要重新調整？另對於有青壯派立委來當黨主席，是否就能扮演稱職在野黨角色？國民黨過去最大的問題就是沒辦法跟上台灣進步跟改革的腳步。

江啟臣表示，九二共識如果要改，是要改名還是改內容？九二共識背後最大的意涵就是擱置政治爭議，展開或是解決兩岸交流的問題。現在討論修正九二共識，若改內容就牽涉到黨綱問題，那修正後的路線是要維持現狀、擱置政治爭議，然後進行功能式的交流，還是要改變路線往極統或極獨走？

江啟臣強調，九二共識之所以被外界誤解扭曲，與國民黨在行銷這個論述有很大的關係，如果用現代的語言去溝通，讓外界更了解國民黨所主張的兩岸政策才是重點；而國民黨現在主張的就是擱置政治爭議。政治爭議能不能解決，不是單看一方就能處理。

對於在野黨的角色，江啟臣則指出，過去8年國民黨從執政到在野，他都在立法院，也擔任黨在野後黨團的第一任書記長，能夠了解在野黨在立法院是很辛苦的，如果又沒有黨中央的奧援，智庫又趕不上進度，每次都打完仗了子彈才來，請問要怎麼打？加上黨內的議題沒辦法連結到外面團體跟重要人士來參與發動相關的抗爭或是主張，請問在野力量要從哪裡來，加上黨中央若沒辦法去協調地方議會黨團去面對某些議題發動及作戰，立法院到底要怎麼戰？

江啟臣說，他非常清楚在野黨最重要的戰場在立院，但如果戰力沒辦法整合，主席老是慢半拍，沒辦法指揮黨的機器，讓中央與地方連結起來作戰，「立院黨團是會戰死沙場的」，沒辦法發揮所謂監督的力道，所以必須要有更多元更彈性的方式。