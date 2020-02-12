游錫堃接見日僑 吳新興提「自由祖國」被糾正

日本台灣商會聯合總會「返國致敬團」今天下午拜會立法院長游錫堃，陪同接見的僑務委員會委員長吳新興致詞時指出，這是游錫堃上任後接見的第一個僑團，他要向游錫堃報告，日本台灣商會聯合總會長久以來對於國家十分支持，尤其這次在武漢肺炎微妙敏感的時刻組團回台，「代表旅日所有台商朋友對於『自由祖國』、對於台灣故鄉的支持和向心。」不過吳新興的「自由祖國」用詞被游錫堃糾正。

游錫堃表示，歡迎日本台灣商會聯合總會訪團成員蒞臨，也表示敬意。因為在抗疫這段期間，「大家對於我們祖國台灣還是非常思念」，願意回國。不過，他隨即也強調，吳新興講自由祖國，他要「糾正」一下，因為觀念還停留在二、三十年前，「現在沒有所謂自由祖國，也不要有兩個祖國。」

游錫堃認為，「講自由祖國，就等於還有一個不自由祖國，我想，這個要改。」他說，藉此機會讓大家知道，不然這樣的用詞聽在心裡會失望。

此外，游錫堃後天將召集朝野黨團協商新會期開議日期，他表示，各黨團非常關心防疫，會在朝野協商時就防疫方面的要求、提出特別預算或條例，盡量整合意見。