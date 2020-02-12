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民眾黨拜會時力 盼共推18歲投票

台灣醒報 / 記者林祐任╱台北報導
民眾黨總召賴香伶會後表示，「雙方黨團辦公室在樓上樓下」，期盼未來能夠攜手在國會推動法案。(Photo by 時代力量)

民眾黨時代力量將在立法院合作？民眾黨立法院黨團12日拜會時代力量黨團，針對彼此有共識的優先法案交換意見，例如居住正義、財政紀律、修憲議題，目前雙方對18歲公民權的修憲案已有共識。時代力量黨團總召邱顯智表示，新的會期將優先推動居住正義的實價登錄、囤房稅、廣電三法等法案。

邱：合作看議題

選後民眾黨立委蔡璧如拋出「在野大聯盟」的構想，對此，時代立院黨團總召邱顯智曾表示，雖然兩黨在居住正義的議題上合作，但仍不清楚民眾黨對許多議題的立場，包含年金改革、同性婚姻等，與其輕言聯盟，不如依案決定。

然而，在12日的閉門會議之後，兩黨看似氣氛融洽。民眾黨總召賴香伶會後表示，時力黨團在上一屆提出了非常多進步的法案，「雙方黨團辦公室就在樓上樓下」，期盼未來能夠攜手在國會推動居住正義、財政紀律、修憲議題等法案。

18歲公民權修憲

時代力量總召邱顯智指出，時力2017年即提出18歲公民權的修憲案，希望在新的會期朝野都能夠繼續支持，賴香伶也對此表達認同。邱顯智指出，除了修憲案，時代力量在上個會期仍有許多「未竟之業」，包括居住正義的實價登錄、囤房稅，反紅媒的廣電三法、公益揭發保護法（吹哨者保護）等法案，在新的會期也會優先推動。

在閉門會議中，時代力量立委陳椒華也提到健康風險評估及流行病學調查、建物節能減碳、國土規劃、環境保護、私校法等議題，立委王婉諭則是關注犯罪被害人保護及性別平權議題，並表示時力黨團會繼續為跨國同婚相關等法案努力。

對於新國會的在野合作機會，民眾黨立院黨團除了拜會時代力量之外，國民黨黨團則預計在13日與民眾黨黨團會面。

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