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江啟臣、郝龍斌持己見 檢討黨員組織

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導
國民黨12日舉行黨主席補選政見說明會，由江啟臣與郝龍斌對決。（photo by 施凱文/台灣醒報）

「連黨員有多少都不清楚，代表我們黨有很大的問題。」立委江啟臣12日於國民黨黨主席補選政見發表會上說，未來將創建數位黨部、開發App等方式透明化黨員資訊，並建立完整的溝通平台，前副主席郝龍斌則著重於改造國民黨形象，以刪除人頭黨員、打破買辦文化等論述說明。

App掌握黨員資訊

國民黨即將舉行黨主席補選，12日由江啟臣及郝龍斌展開論述對決。郝龍斌於會中說明，他曾當過環保署署長及台北市市長，因此不會再謀求個人的政治利益，「上任後，會全心全意放在國民黨改革上。」他強調，會捍衛國民黨的核心理念「中華民國」，而共產黨及民進黨都否認該事實，因此與兩黨都沒有共識。

江啟臣則回應表示：「目前個人最主要的工作就是把立法委員的角色做好及領導國民黨進行改革。」他以數位黨部的政見說明，表示將建立App平台清楚掌握黨員資訊，也能以此建立溝通的管道。他說：「我們連黨員數都搞不清楚的時候，是不是代表我們的黨有很大的問題？」

去偽存真刪黨員

郝龍斌強調，上任後會「去偽存真」，刪除人頭黨員及徹查選舉時才加入的黨員，以讓有能力的人進入黨的運作核心，「用人唯才，不只是年輕人。」他表示，會培養有理念、有能力的年輕人擔任立委助理或進入縣市政府工作，「國民黨不再是一言堂，需要透過各年齡層、各領域凝聚共識。」

「絕對要先規劃好佈局，不要隨隨便便抓人上去打仗，絕對會打敗仗。」江啟臣補充，國民黨應該要現代化，而現代化要工具、有論述，「最簡單的APP最少要開發出來吧？」他直言。

郝龍斌最後說明，國民黨有時須放下意識形態，像是面對武漢疫情就該提供資源協助執政黨把疫情防範做好。而江啟臣認為，人才斷層才是目前國民黨面臨的最大問題，將著重於改變黨內風氣及陋習。

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