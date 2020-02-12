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影／郝龍斌允不裁黃復興黨部 江啟臣挺年輕人參政
國民黨黨主席候選人政見發表會12日登場，國民黨前副主席郝龍斌和立委江啟臣大談黨內改革，郝龍斌會後接受媒體聯訪表示，反對黃復興黨部裁撤，「只要我郝龍斌當黨主席，我們絕對不會裁撤黃復興黨部」，黃復興黨部甚至是我們非常需要珍惜的。不同於郝龍斌，江啟臣認為年輕人不是花瓶，國民黨在年輕世代上更需要人才流動，他也拿對手民進黨為例，認為民進黨無論在黨務、政務、民代都有年輕人的身影，而且形成人才流動網，國民黨應該多學習，而不是把年輕人當樣板、當花瓶。
然而國民黨黨產始終是黨內包袱，許多人陸續喊出黨產歸零，江啟臣直言過去4年甚至更早，黨產就被民進黨當成政治提款機，所以只要他當黨主席，一定讓黨產財務透明，且合法黨產還是不能放棄。郝龍斌則喊出黨產該要打掉重練，更說國民黨形象不是用價錢可以買到的。
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