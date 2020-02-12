江啟臣：國民黨要貼近民意年輕人才會靠攏 至少不罵你

國民黨今舉行109年黨主席補選政見說明會。黨主席候選人、立委江啟臣面對媒體提問國民黨要如何獲得青年支持，他表示，未來國民黨的決策方向必須符合、貼近民意，相信這樣年輕人會逐漸靠攏，最起碼沒有理由反對和罵你。因為時下的年輕人不見得有濃厚的意識形態，但看待事情的是非對錯標準是很清楚的，國民黨必須要清楚這個時代的變化。

中國時報提問指出，國民黨的黨員比民進黨多，但這次總統大選開出來的票數相差兩百多萬票，顯然國民黨黨員對黨的忠誠度不如民進黨；而過去國民黨對於青年的態度，歷任主席的主張都差不多，卻始終未見成效，未來要如何運用十五縣市長和民代栽培國民黨青年團隊？

江啟臣表示，國民黨號稱有80萬黨員，但現在只有26萬擁有資格投票，黨員的多寡不見得是關鍵，而是黨員的認同和向心力以及在歷次的政治任務跟選舉上面願意跳出來支持和宣傳才最重要。不過國民黨可能連自己有多少黨員都不清楚，所以他才提出數位黨部的概念，希望用電子化的方式聯絡到黨員，如果他擔任黨主席，要開發相關APP，去查黨員有沒有繳黨費以及能不能連署投票，不要再用過去的紙本。

江啟臣說，要年輕人支持，那就請貼近民意，國民黨的決策高層跟方向是符合民意的方向的時候，相信不管是年輕人或是其他年齡層都會向國民黨靠攏，最起碼沒有理由反對你、罵你；現在時下的年輕人不見得有政黨意識、濃厚的意識形態，但他們看待事情對錯是非的標準是很清楚的，國民黨必須清楚這個時代的變化。

江啟臣重申國民黨要現代化，必須重新審視自己，到底有哪些事情是黨員所不認同，以及那些服務是那黨員認為所做不好的，必須以這個為重點，而不是去清點到底有多少黨員。