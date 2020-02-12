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【重磅快評】解讀蔡英文關鍵字 武漢求救信白寫了

聯合報 / 主筆室
蔡總統表示防疫優先、國人健康安全第一，因此決議撤回陸配子女入境方案。取自蔡英文臉書

陸委會基於人道考量，昨天宣布陸配子女准許入境，未料五小時後，陸委會再以「政策說明不清」為由緊急鎖關，強調陸配子女入境須為原居住台灣者，且未成年並在大陸無親人可照顧，經審查才准入境，今天中央流行疫情指揮中心再宣布撤回陸配子女入境方案，政策一變再變，至今仍盼不到第二班武漢包機的台灣人及陸配今天寫信向蔡總統求救，看來信是白寫了。 

陸委會昨天的人道宣布，一度為這波疫情帶來一絲暖流，和衛福部長陳時中的眼淚似可輝映；但蔡政府禁不起網路反對聲浪，連綠委都跳出來罵陸委會做了「笨事情」，被罵是不值得同情，應該暫緩才是；民進黨主席卓榮泰也提醒蔡政府，內部要做一些檢討，以後更要深思熟慮。

看到風向這樣吹，蔡英文總統今天在臉書PO文定調，表示考量國內防疫優先，她請中央流行疫情指揮中心考量，對昨日提出的陸配子女入境方案再檢討，經評估後宣布撤回陸配子女入境方案；蔡總統還說，昨日有許多網友透過臉書、LINE、IG等平台傳訊息給她，表達對陸配子女入境措施的疑慮，她對民眾即時提供訊息表達感謝並列入參考，考慮當前大陸武漢肺炎疫情蔓延正處於關鍵的高峰期，為了降低來自疫區的人員流動風險，這項方案已經撤回。

看到蔡總統在臉書的「關鍵字」了沒？蔡總統說考慮當前大陸武漢肺炎疫情蔓延正處於關鍵的高峰期，為了降低來自疫區的人員流動風險，所以撤回陸配子女入境方案，如果真是如此，其實，蔡總統實已宣告第二班武漢包機近期沒有起飛的可能，兩岸談無可談，至今仍滯留湖北武漢近千名台胞及陸配、子女可能做好長期抗疫作戰的打算。

道理很簡單，新冠肺炎（武漢肺炎）無關政治、兩岸、藍綠，如果人道親情擺一邊，原居住台灣的陸配子女無法返台，就機率而言，他們的疫情風險和至今仍滯留武漢疫區的近千名台胞及陸配、子女其實是沒有差別的，如果蔡政府認為讓他們返台有「流動風險」，那麼這近千名台胞及陸配、子女又何嘗沒有「流動風險」？基於風險考量，蔡政府當然不會讓第二架包機起飛。

第二班包機遙遙無期，回頭再看蔡總統前天在桃園受訪談再次啟動包機，她表示還是持續在跟對岸溝通，政府的原則、初心不變，弱勢優先、檢疫優先原則不變，將會秉持這些原則跟對岸溝通，希望很快可以達到共識；但陸委會既已關上台灣陸配子女的返台之門，又何能再開武漢疫區近名台胞的返鄉之門？

滯留湖北的台灣人及陸配今天集體寫信拜託蔡總統「我要回家」，聲稱快要崩潰；一名困在湖北的台灣教授向本報投訴，指他取得受困湖北的台灣人名單，18歲以下至少200人、10歲以下超過100人，這絕對是人道優先考量的對象，但蔡政府空口白話，即使和日方友好，卻連鑽石公主號上的22國人都接不回來，如果疫情拖到四、五月和緩下來，武漢疫區的台胞也都挺過去了，他們應該會後悔當初白費墨水寫了這封求救信。

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