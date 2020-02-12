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江啟臣：兩岸最大的距離不是台灣海峽，而是民主自由

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
黨主席候選人、立委江啟臣。本報資料照片

國民黨今舉行109年黨主席補選政見說明會。黨主席候選人、立委江啟臣在接受媒體提問時，針對國民黨要調整兩岸關係定位，他表示，不管叫九二共識或是二○共識，如沒辦法解決兩岸交流的問題，意義不大；他並說，兩岸目前最大的距離不是台灣海峽，而是民主自由

自由時報提問指出，前副主席郝龍斌近日拋出若北京不承認中華民國，兩岸應考慮中斷三通。過去國民黨主張擱置主權爭議，依據中華民國憲法跟九二共識把兩岸關係定位成互不承認主權，但相互承認治權；前總統馬英九也強調一中各表國民黨不會表到兩個中國、一中一台或是台灣獨立，如果國民黨現在要求北京承認中華民國，就等同要兩岸從相互承認治權，轉變為互相承認主權，那兩岸關係的定位是否就導入到兩國論？另外這樣的發展跟民進黨變更領土國號的獨台的路線有沒有什麼不一樣？而江啟臣說未來要調整兩岸關係的定位，讓下一代有選擇的權利，台獨或是獨台，是否未來也會成為國民黨可能的選擇。

江啟臣坦言，兩岸問題很複雜，不僅有其時空背景，也不得不考慮到其他相關國家尤其是美國等國際霸權的看法跟想法。所以他在兩岸主張上，認為要擱置政治爭議跟主權爭議，這也是九二共識背後最重要的一個目標；因為兩岸的政治爭議跟主權爭議已經這麼久了，也無法立即解決，這次的防疫就是活生生的例子，「難道病毒會認清什麼叫一中什麼叫一中各表嗎？病毒沒辦法認清這些」。

江啟臣說，國民黨要求對岸正視中華民國的主權，但對方沒有承認主權跟治權，只是沒有否認中華民國的治權而已。因此在善意底下雙方願意就實際交流的問題提出具有政府授權的管道跟方式，因為人民的問題都涉及到政府跟公權力，這是兩岸交流要克服的問題，不管叫九二共識或是二○共識，沒辦法解決兩岸交流的問題意義不大。

江啟臣認為，未來要談什麼樣的共識都可以談，但兩岸目前最大的距離不是台灣海峽，而是民主自由。他所謂留給下一代選擇的權利就是所謂的民主自由制度，這是年輕人投票很重要的考量，國民黨必須替下一代想。

至於台獨，他則表示，國民黨反對的是法理台獨，連蔡英文都講中華民國是一個獨立的國家，所以沒有獨立的問題。

國民黨 中華民國 江啟臣
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