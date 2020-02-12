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選風是關鍵！郝龍斌：黨內選舉不能再請客吃飯

聯合報 / 記者王寓中／台北即時報導
國民黨前副主席郝龍斌。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影

國民黨前主席洪秀柱今天以「新冠肺炎（武漢肺炎）」疫情，持續擴大呼籲黨中央可以慎重考慮，先暫緩黨主席補選及中常委改選，洪秀柱特別指出，如果再出現一些負面消息，對國民黨形象更為不堪，已經到這個地步還要永不能翻身嗎。

據了解，洪秀柱昨深夜在臉書發文突然呼籲暫緩黨主席補選及中常委改選，除了疫情外，她更擔心的其實是「選風」，此次黨主席補選與中常委改選同時進行，但包括常委改選及常委替黨中央助選，已經不斷傳出請客吃飯及代繳黨費的情形，此舉讓洪極為痛心。

國民黨今天下午舉辦黨主席補選政見說明會，針對洪秀柱呼籲暫緩選舉，兩位候選人江啟臣、郝龍斌會後接受媒體聯訪時都表示，要尊重中央黨部專業的判斷。

郝龍斌特別指出，中常委選舉如果再出現請客吃飯的情形，不但影響國民黨的形象，也會對防疫產生影響，黨內選舉如果再靠拉人頭黨員，請客吃飯，這個黨就沒有希望了，他對此完全不能能恫，也是國民黨未來一定要改革的關鍵。

另外，黨主席補選全面起跑，外傳包括前主席連戰系統及台中的紅、黑派系都支持江啟臣，江啟臣對此表示，這次參加黨主席補選，不是任何人的決定，而是他自己的決定；參選代表他個人的意願，也代表一個世代的心聲，至於黨主席補選能否當選，靠的是「黨員！」

國民黨 洪秀柱 中常委 郝龍斌
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