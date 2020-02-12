江啟臣：國民黨須做利益絕緣體 跟對岸交流要建立準則

國民黨今舉行109年黨主席補選政見說明會。黨主席候選人、立委江啟臣在最後結論提到，國民黨過去有許多陋習、陋規，包括親中跟買辦文化等，未來改革過後的國民黨必須做「利益絕緣體」，想從事政治工作就別去做生意；而兩岸也該建立黨公職與對岸交流的行為準則，避免親中的負面觀感。

江啟臣強調，國民黨的世代交替是表面，人才培育以及如何吸引年輕人認同國民黨才是重點，否則根本沒有新世代可以交替。他說，國民黨面臨的不只是交替問題，而是人才斷層、少子化問題，因此他希望藉由現代化工程的改造國民黨，讓更多年輕世代能夠認同國民黨。

江啟臣提到，國民黨國去有很多陋習、陋規及負面印象，不管是親中還是買辦文化等，這些都必須改革並拿出態度跟方法，國民黨必須做「利益絕緣體」，想做生意的去市場機制，不要混到政黨裡面來；想搞政治就在黨內機器，不要去做生意。這點非常清楚，社會各界都是用這個標準來檢視國民黨。

江啟臣也說，兩岸關係有相當規範，國民黨應該建立黨公職跟對岸交流的行為準則，以避免過去這些對國民黨在親中方面的負面觀感。

江啟臣說，國民黨未來的維繫關鍵就在這次的黨主席補選，面對各式各樣的挑戰，黨應該不計困難毀譽的改革與改造；不但要做一個稱職的在野黨，還要努力營回國人對國民黨的信任。

江啟臣重申KMT Redesign（國民黨重設計）的重要性，這是一個現代化的工程，一個必須重新打造國民黨理念的工程，需要大家一起來，他對國民黨的改造有信心。江強調三大層面改造工作缺一不可，以及黨務改革、核心價值論述的更新，人才徵選跟政策研發機制等都是一環扣一環，未來的改革工作勢必要同步啟動。

江啟臣表示，他未來若擔任黨主席，在這一兩個月的時間，絕對可以讓這三大層面的改革工作包括組織扁平化，溝通的網路化、服務的數位化、經營的在地化、視野的國際化都會同步啟動改革。

江說，有人質疑只有一年做得到嗎？他表示，過去社會給國民黨4年、8年甚至10年的時間，如果不做，給你20年也不會做；如果想做，一、兩天就有辦法開始做，若他擔任黨主席，隔天就會馬上啟動改革工作。

江啟臣說，自己面對眼前的挑戰跟困難，這些改革他沒辦法迴避，也不能逃避，不能讓台灣人民一再對國民黨失望，只有做好改革的工作，才能讓國民黨成為年輕人的選項，不只是選舉的選項更是他們的夥伴；也唯有做好改革、改造的工作，才能連結民意的樞紐，讓國民黨永續發展，走向重返執政的道路，唯有國民黨好台灣才能夠好，中華民國才能夠好。