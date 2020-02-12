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撤回陸配子女入境政策 台大醫讚：謝謝陳時中以一擋百

蔡英文：非常時期 防堵疫情是最優先考量 請大家放心

聯合報 / 記者林敬殷／台北即時報導
針對陸配子女入境方案風波，蔡總統透過臉書表示，非常時期，防堵疫情是最優先考量，請大家放心。照片翻攝自總統臉書。

疫情指揮中心今天撤回陸委會昨天提出的陸配子女入境方案，蔡英文總統稍早透過臉書表示，「非常時期，防堵疫情是我們最優先的考量，請大家放心。」

蔡英文指出，從昨天下午開始，有許多網友透過臉書、LINE、IG等平台，傳訊息給她，表達對陸配子女入境管制措施的疑慮。謝謝大家即時提供這些訊息，我們都有列入參考，我知道大家對防疫工作的重視，也擔心風險是不是會增加。

蔡英文表示，站在防疫工作不能有閃失，全體國人健康安全必須被充分確保的立場，她請指揮中心同仁就防疫專業的考量，對昨天提出的方案再做檢討。指揮中心評估後認為，考慮當前中國武漢肺炎疫情蔓延，正處於關鍵的高峰期，為了降低來自疫區的人員流動風險，這項方案已經撤回。

蔡英文強調，非常時期，防堵疫情是我們最優先的考量，請大家放心。

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