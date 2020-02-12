兩岸要交流 郝龍斌：互不否認的善意一定要有

國民黨主席補選政見說明會下午登場。前副主席郝龍斌曾主張，若北京堅持不承認中華民國，可以中斷兩岸三通。媒體提問階段，問及兩岸論述，郝龍斌表示，他始終認為，兩岸交流要有善意，尤其大陸比我們大，以大事小要能容，兩岸互不否認的善意一定要有。

郝龍斌指出，他始終認為，中華民國是兩岸之間最好的連結。最近新冠肺炎（武漢肺炎）疫情蔓延，希望大陸能釋放善意，例如陸委會接了台灣民眾包機回台，如果大陸能積極配合就是善意。恢復台灣以世衛觀察員身份參與國際組織，也是一種善意。

郝龍斌表示，防疫不分藍綠紅，不能有意識形態與政治上的考量，如果不讓台灣進入國際相關組織，不只對台灣不公平，甚至整個防疫漏洞，對世界、對大陸都不好。

郝強調，中華民國是國民黨的核心理念，反對台獨，兩岸是有共識的，但在承認中華民國上，如何給台灣空間，如何認同中華國存在的事實，讓中華民國變成兩岸之間最好的連結，在交往之下，「給我們一些空間，給我們國際的參與，」防疫兩岸共同來努力。