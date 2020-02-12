快訊

誰來戰川普？民主黨初選：桑德斯慘勝新罕布夏 楊安澤退選

撤回陸配子女入境政策 台大醫讚：謝謝陳時中以一擋百

聽新聞
test
0:00 / 0:00

郝龍斌：不考慮人才培養與經驗融合的世代交替是假議題

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席參選人、前副主席郝龍斌。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影

國民黨主席補選政見說明會今下午登場。參選人、前副主席郝龍斌致詞時表示，拋出六項政見，並強調黨內以年齡為訴求提及世代交替，但他認為這是假議題。現在執政的民進黨，70幾歲的行政院長蘇貞昌搭配50幾歲的陳其邁；70幾歲的立法院長游錫堃搭配50幾歲的蔡其昌，老幹新枝，「既沒有年齡的障礙，也沒聽說蘇貞昌與游錫堃有被世代交替的問題。」

郝龍斌表示，國民黨得不到民心、得不到年輕人的支持，原因就在黨內文化老舊、官僚主義、老大心態、菁英身段、自私自利、不接地氣。國民黨的傳統文化不改變，國民黨就沒有希望。

他認為，從哪裡跌倒，就在哪裡站起來，這次國民黨大選失利，他們不能就此潰散，更不能冷眼袖手旁觀。身為黨員，有義務也有責任勇於承擔。

郝龍斌指出，未來他擔任黨主席，將完成六大使命，包括堅守中國國民黨核心理念。捍衛中華民國，反對台獨。讓中華民國有尊嚴的生存、有理想的發展。積極進行黨的改革與改造。推動組織再造、集體領導、內造政黨、民意優先公職掛帥等。更要徹底改變黨內「內鬥內行、外鬥」以及「一言堂」的文化。

郝龍斌說，一般民眾覺得國民黨又老又紅，若不改變，就爭取不到社會大眾的認同。他將強化國民黨在國會及縣市議會黨團整體戰力，尤其立法院是未來國民黨最重要的戰場，監督政府、反映民意，智庫、黨中央和立院黨團通力合作，展現戰力，爭取民眾認同。

郝龍斌說，他會全力協助國民黨執政縣市，建立黨中央與縣市首長溝通平台，展現執政績效認同。並強化青年人才的培養，培訓更多青年黨員投入黨務或參與選舉，讓青年人認同與加入國民黨，透過培訓，放入民意代表及縣市首長辦公室，培養歷練，讓他們知道如何為社會服務。

針對世代交替的問題，郝龍斌認為，不考慮人才培養與經驗融合的世代交替，根本是假議題，也是政治鬥爭的工具。黨務與政務能否勝任，重點是能力、態度與經驗。「年齡本無罪，年輕非萬能，」能力與經驗累積，才是成功的保證。用世代交替的理由來吸引年輕人，不但問錯了問題，也給錯了答案。

郝龍斌強調，他將貫徹「無私無我、專心專職」，培養接班梯隊，尋找輔佐中興之主，爭取勝選。在黨主席的腦袋裡，只有一個字「贏」，未來就是要爭取勝選。未來他除了用人唯給年輕人證明自己的機會之外，更重要的，對於年輕選民及中間選民所重視的議題，未來國民黨要用多元開放的態度，強化跟社會各界的對話與交流，不再閉門造車，隨時回應並結合最新民意。

國民黨 郝龍斌 青年
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

國民黨魁政見會 郝、江推願景

黨主席補選政見會 郝、江強打兩岸論述、育才

藍黨魁補選／郝龍斌提黨再起作法 江啟臣說5改革主張

郝龍斌江啟臣齊聲炮轟菲律賓 藍委促檢討免簽　

相關新聞

郝龍斌：不考慮人才培養與經驗融合的世代交替是假議題

國民黨主席補選政見說明會今下午登場。參選人、前副主席郝龍斌致詞時表示，拋出六項政見，並強調黨內以年齡為訴求提及世代交替，...

蔡英文：非常時期 防堵疫情是最優先考量 請大家放心

疫情指揮中心今天撤回陸委會昨天提出的陸配子女入境方案，蔡英文總統稍早透過臉書表示，「非常時期，防堵疫情是我們最優先的考量...

兩岸要交流 郝龍斌：互不否認的善意一定要有

國民黨主席補選政見說明會下午登場。前副主席郝龍斌曾主張，若北京堅持不承認中華民國，可以中斷兩岸三通。媒體提問階段，問及兩...

影／表態2024變箭靶 蔡壁如：黑柯產業鏈已發動

2024總統大選之戰台北市長兼民眾黨主席的柯文哲已經率先表態，民眾黨立法委員蔡壁如今天接受廣播節目《POP搶先爆》專訪，...

國民黨魁政見會 郝龍斌、江啟臣推願景

國民黨下午舉行黨主席補選政見會，流程分政見發表、問答與結論三階段進行，希望兩位候選人郝龍斌與江啟臣都能暢談改革理念與擘劃...

藍黨魁政見會／江啟臣籲效法朱立倫投書在國際發聲

國民黨今舉行109年黨主席補選政見說明會。黨主席候選人、立委江啟臣重申三項改革、五大訴求，並強調在上任後會立刻成立對美、...

趙少康「運氣好」說 卓榮泰：同樣標準未必樣樣都及格

媒體人趙少康日前評論蔡英文總統「運氣好」，遭人質疑。民進黨主席卓榮泰表示，要相信人的努力，他始終相信所有都是靠努力，而不...

日本為何不讓鑽石公主郵輪全體乘客都做新冠病毒檢測？

紐約時報報導，截至11日為止，停靠在日本橫濱港的鑽石公主號郵輪，僅有439人接受過新冠病毒檢測。為何不針對全體乘客做檢測...

陸配子女入境政策喊卡 卓榮泰：以後要更深思熟慮

疫情指揮中心宣布撤回陸委會昨天宣布的陸配子女入境的政策，民進黨主席卓榮泰出面緩頰，他說，陸委會是基於過去已經在執行的方式...

洪秀柱喊暫緩2選舉 國民黨：尊重 郝江陣營：尊重黨

國民黨黨主席補選與中常委改選3月7日投票，因大陸疫情延燒，前主席洪秀柱昨天建議暫緩兩項選舉。國民黨表示，尊重洪秀柱的說法，雙方候選人陣營認為補選已啟動，尊重黨規畫。

洪秀柱：防疫優先 應暫緩黨內選舉

國民黨黨主席補選與中常委改選3月7日投票，因大陸武漢疫情延燒，前國民黨黨主席洪秀柱表示，應暫緩兩項選舉，避免給外界全民拚防疫，國民黨拚補選感覺。

黨主席補選政見會 郝、江強打兩岸論述、育才

國民黨黨主席補選下午辦政見說明會，國民黨前副主席郝龍斌參選，他將表述參選黨主席初衷，針對國民黨敗選原因，提出針貶，對未來提出解方，要展現承擔、無私、超越，爭取黨員認同。

熱門新聞

全球疫情地圖／鑽石公主號新增39例確診 各地新冠肺炎疫情一次看

「中國速度」！陸企成功仿製瑞德西韋藥 已批量生產

檢疫官也中鏢！鑽石公主號再增39人確診 累積174人感染

陳時中：撤回陸委會管制措施 取消陸籍子女入台

醫院遺體無人理、民眾陳屍路旁 法新社直擊武漢封城頭8天

武漢肺炎防疫戰！廣東緊急立法授權 廣州深圳可徵用私人財產

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。