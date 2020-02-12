郝龍斌：不考慮人才培養與經驗融合的世代交替是假議題

國民黨主席補選政見說明會今下午登場。參選人、前副主席郝龍斌致詞時表示，拋出六項政見，並強調黨內以年齡為訴求提及世代交替，但他認為這是假議題。現在執政的民進黨，70幾歲的行政院長蘇貞昌搭配50幾歲的陳其邁；70幾歲的立法院長游錫堃搭配50幾歲的蔡其昌，老幹新枝，「既沒有年齡的障礙，也沒聽說蘇貞昌與游錫堃有被世代交替的問題。」

郝龍斌表示，國民黨得不到民心、得不到年輕人的支持，原因就在黨內文化老舊、官僚主義、老大心態、菁英身段、自私自利、不接地氣。國民黨的傳統文化不改變，國民黨就沒有希望。

他認為，從哪裡跌倒，就在哪裡站起來，這次國民黨大選失利，他們不能就此潰散，更不能冷眼袖手旁觀。身為黨員，有義務也有責任勇於承擔。

郝龍斌指出，未來他擔任黨主席，將完成六大使命，包括堅守中國國民黨核心理念。捍衛中華民國，反對台獨。讓中華民國有尊嚴的生存、有理想的發展。積極進行黨的改革與改造。推動組織再造、集體領導、內造政黨、民意優先公職掛帥等。更要徹底改變黨內「內鬥內行、外鬥」以及「一言堂」的文化。

郝龍斌說，一般民眾覺得國民黨又老又紅，若不改變，就爭取不到社會大眾的認同。他將強化國民黨在國會及縣市議會黨團整體戰力，尤其立法院是未來國民黨最重要的戰場，監督政府、反映民意，智庫、黨中央和立院黨團通力合作，展現戰力，爭取民眾認同。

郝龍斌說，他會全力協助國民黨執政縣市，建立黨中央與縣市首長溝通平台，展現執政績效認同。並強化青年人才的培養，培訓更多青年黨員投入黨務或參與選舉，讓青年人認同與加入國民黨，透過培訓，放入民意代表及縣市首長辦公室，培養歷練，讓他們知道如何為社會服務。

針對世代交替的問題，郝龍斌認為，不考慮人才培養與經驗融合的世代交替，根本是假議題，也是政治鬥爭的工具。黨務與政務能否勝任，重點是能力、態度與經驗。「年齡本無罪，年輕非萬能，」能力與經驗累積，才是成功的保證。用世代交替的理由來吸引年輕人，不但問錯了問題，也給錯了答案。

郝龍斌強調，他將貫徹「無私無我、專心專職」，培養接班梯隊，尋找輔佐中興之主，爭取勝選。在黨主席的腦袋裡，只有一個字「贏」，未來就是要爭取勝選。未來他除了用人唯給年輕人證明自己的機會之外，更重要的，對於年輕選民及中間選民所重視的議題，未來國民黨要用多元開放的態度，強化跟社會各界的對話與交流，不再閉門造車，隨時回應並結合最新民意。