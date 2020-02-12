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影／表態2024變箭靶 蔡壁如：黑柯產業鏈已發動
2024總統大選之戰台北市長兼民眾黨主席的柯文哲已經率先表態，民眾黨立法委員蔡壁如今天接受廣播節目《POP搶先爆》專訪，談到最近柯文哲負面聲量一波接著一波來，不管柯文哲講什麼，都能很快速的被講成不好，「看來黑柯產業鏈已經啟動」，她也奉勸柯文哲若要挑戰大位，要學會謹言慎行。至於參選2024似乎會變成各政黨的箭靶？蔡壁如大嘆一口氣說：「唉，正面迎戰吧！」
而柯文哲日前受訪時稱「哪天他戴口罩，就知道疫情比較嚴重」，但隔天卻戴上口罩，網友們在網路上開罵，對此蔡壁如則解釋，其實柯文哲氣管不好，天氣冷的時候就會一直咳，就會有點像感冒症狀，未來也會奉勸柯文哲話別講太快。
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