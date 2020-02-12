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國民黨魁政見會 郝龍斌、江啟臣推願景
國民黨下午舉行黨主席補選政見會，流程分政見發表、問答與結論三階段進行，希望兩位候選人郝龍斌與江啟臣都能暢談改革理念與擘劃願景。
江啟臣擘劃黨的現代化願景，包括組織扁平化、溝通的網路化、服務的數位化、經營在地化、視野國際化等論述，其核心價值都要廣納意見，重建黨的價值。
郝龍斌一開場則是感性訴求2020敗選後，自己義無反顧要擔負救黨與帶領黨員前進的使命，認為中共要消滅中華民國，民進黨也要消滅中華民國，黨卻因老舊、僵化等一言堂的文化得不到民心支持，否則從國民黨建立中華民國，推動自由民主的政治制度，應該因應時局變化重新論述黨的價值。
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