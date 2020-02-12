趙少康「運氣好」說 卓榮泰：同樣標準未必樣樣都及格

媒體人趙少康日前評論蔡英文總統「運氣好」，遭人質疑。民進黨主席卓榮泰表示，要相信人的努力，他始終相信所有都是靠努力，而不是靠運氣的，民進黨選舉及經濟發展，靠自己的努力佔絕大部分，政治人物批評其他人都很容易，如果用同樣標準放在自己身上，不一定樣樣都及格，大家自己要能夠一點反省的能力。

對於趙少康後來再次回應，提及批評他的人邏輯不清楚，認為運氣好來自於中國國家主席習近平的一國兩治及香港反送中等，民進黨立法院黨團書記長鄭運鵬說，其實這些加了政治因素大家都會有很多引申，趙先生也是政治界的前輩，講話人家會把他過去資歷做聯想，不能都怪批評的人。

鄭運鵬說，台灣防疫絕對沒有運氣問題，包含口蹄疫、非洲豬瘟跟這次的武漢肺炎，都不可能是運氣問題，也有人說中國單方面團客自由行人數下降，這不能說台灣運氣好，當初中國方面藉由這些手段操縱台灣選舉，是台灣算運氣不好，遇到壞鄰居，用經濟封鎖政治，趙先生有點誤解，過度引申都不會有可以完全說得通的道理。