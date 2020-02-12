快訊

誰來戰川普？民主黨初選：桑德斯慘勝新罕布夏 楊安澤退選

撤回陸配子女入境政策 台大醫讚：謝謝陳時中以一擋百

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本為何不讓鑽石公主郵輪全體乘客都做新冠病毒檢測？

聯合報 / 編譯馮克芸／即時報導
由於有乘客確診新冠病毒，鑽石公主號郵輪目前停靠在日本橫濱港，船上部分乘客的家人隔著圍籬跟乘客揮手。法新社

紐約時報報導，截至11日為止，停靠在日本橫濱港的鑽石公主號郵輪，僅有439人接受過新冠病毒檢測。為何不針對全體乘客做檢測，日本當局近日發出的訊息混亂。一些危機管理專家說，日本現在提供了經典範例，說明政府是如何未能妥善因應公衛危機。

紐時說，日本官員連日來一直說，日本沒有能力為郵輪上的每一個人做檢測。但到了11日，日本厚生勞動省官員迫井正深（Masami Sakoi，暫譯）在記者會中說，厚勞省正在考慮擴大檢測。

日方堅稱這是可行性問題，但批評者說，官員們未清楚解釋其思考，政府的溝通策略破壞了信任，許多人都在揣測，除了把這麼多人關在一艘已受感染的船上，是否還有其他選項。例如，有澳洲籍乘客說，如果只是後勤問題，日本可以尋求其他國家協助。

關於是否針對全體乘客檢測，世界衛生組織（WHO）發言人戴維斯（Olivia Lawe-Davies）表示，世衛專家同意日本政府目前的隔離作法。戴維斯說：「沒有任何國家應付過這種情況：一艘搭載這麼多人的國際運輸工具上出現新冠病毒，而我們對此病毒仍有許多未知。」「最重要的是確保病患受到良好的治療，日本當局正在這麼做。」

紐時指出，新冠病毒的檢測方法，形成大規模檢測的障礙。精準的檢測不是簡單的用棉棒採集咽喉部位檢體，而是需要採到呼吸道深層的黏液。

美國范德比大學預防醫學教授沙夫納（William Schaffner）說，最簡單的鼻咽拭子檢測也是一種侵犯性醫療程序。除此之外其他檢測需把生理食鹽水的水霧噴進肺部深層，「你無法對數千名健康的人做這種檢測，或在一個個船艙中這麼做。」

對執行上述檢測的醫療人員而言，這些程序都有風險，因為可能會讓受測者反胃或一陣猛咳，噴出病毒。

沙夫納還說，就算全體受檢，還是會有問題：「我確信船上很多人在想，如果我檢測結果為陰性，我就是沒被感染。」「不是那樣的，你可能明天就是陽性。」

部分公衛專家說，就算全體受檢在科學上沒有正當理由，卻可能有助於讓船上乘客安心。但對許多乘客而言，由於日本政府的溝通有限，現在安心是難得的東西。

東京政策研究大學院大學健康政策專家村上宏美（Hiromi Murakami，暫譯）說，日本政府並未定時、及時召開記者會，還發放一些撲朔迷離的資訊，「讓問題看起來遠比實際還大」。村上還說，日本官員不習慣回應問題，當他們不知道如何回答時，就覺得開記者會沒用，於是避免召開記者會。

紐時說，日本政府這種作法可能越來越難繼續下去。多位專家說，鑽石公主號可能只是日本迎戰新冠病毒的開始而已。

郵輪 鑽石公主號 紐約時報
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

台灣輿論環境「不健康的自由」 每個人都需要「執政者的心態」

詹姆斯34次助攻雙位數 創生涯單季新高

NBA／火箭擺超級小球陣容 衛少41分擊退湖人

明星賽隊長選秀 詹皇、安戴托昆波隊陣容確定

相關新聞

郝龍斌：不考慮人才培養與經驗融合的世代交替是假議題

國民黨主席補選政見說明會今下午登場。參選人、前副主席郝龍斌致詞時表示，拋出六項政見，並強調黨內以年齡為訴求提及世代交替，...

蔡英文：非常時期 防堵疫情是最優先考量 請大家放心

疫情指揮中心今天撤回陸委會昨天提出的陸配子女入境方案，蔡英文總統稍早透過臉書表示，「非常時期，防堵疫情是我們最優先的考量...

兩岸要交流 郝龍斌：互不否認的善意一定要有

國民黨主席補選政見說明會下午登場。前副主席郝龍斌曾主張，若北京堅持不承認中華民國，可以中斷兩岸三通。媒體提問階段，問及兩...

影／表態2024變箭靶 蔡壁如：黑柯產業鏈已發動

2024總統大選之戰台北市長兼民眾黨主席的柯文哲已經率先表態，民眾黨立法委員蔡壁如今天接受廣播節目《POP搶先爆》專訪，...

國民黨魁政見會 郝龍斌、江啟臣推願景

國民黨下午舉行黨主席補選政見會，流程分政見發表、問答與結論三階段進行，希望兩位候選人郝龍斌與江啟臣都能暢談改革理念與擘劃...

藍黨魁政見會／江啟臣籲效法朱立倫投書在國際發聲

國民黨今舉行109年黨主席補選政見說明會。黨主席候選人、立委江啟臣重申三項改革、五大訴求，並強調在上任後會立刻成立對美、...

趙少康「運氣好」說 卓榮泰：同樣標準未必樣樣都及格

媒體人趙少康日前評論蔡英文總統「運氣好」，遭人質疑。民進黨主席卓榮泰表示，要相信人的努力，他始終相信所有都是靠努力，而不...

日本為何不讓鑽石公主郵輪全體乘客都做新冠病毒檢測？

紐約時報報導，截至11日為止，停靠在日本橫濱港的鑽石公主號郵輪，僅有439人接受過新冠病毒檢測。為何不針對全體乘客做檢測...

陸配子女入境政策喊卡 卓榮泰：以後要更深思熟慮

疫情指揮中心宣布撤回陸委會昨天宣布的陸配子女入境的政策，民進黨主席卓榮泰出面緩頰，他說，陸委會是基於過去已經在執行的方式...

洪秀柱喊暫緩2選舉 國民黨：尊重 郝江陣營：尊重黨

國民黨黨主席補選與中常委改選3月7日投票，因大陸疫情延燒，前主席洪秀柱昨天建議暫緩兩項選舉。國民黨表示，尊重洪秀柱的說法，雙方候選人陣營認為補選已啟動，尊重黨規畫。

洪秀柱：防疫優先 應暫緩黨內選舉

國民黨黨主席補選與中常委改選3月7日投票，因大陸武漢疫情延燒，前國民黨黨主席洪秀柱表示，應暫緩兩項選舉，避免給外界全民拚防疫，國民黨拚補選感覺。

黨主席補選政見會 郝、江強打兩岸論述、育才

國民黨黨主席補選下午辦政見說明會，國民黨前副主席郝龍斌參選，他將表述參選黨主席初衷，針對國民黨敗選原因，提出針貶，對未來提出解方，要展現承擔、無私、超越，爭取黨員認同。

熱門新聞

全球疫情地圖／鑽石公主號新增39例確診 各地新冠肺炎疫情一次看

「中國速度」！陸企成功仿製瑞德西韋藥 已批量生產

檢疫官也中鏢！鑽石公主號再增39人確診 累積174人感染

陳時中：撤回陸委會管制措施 取消陸籍子女入台

醫院遺體無人理、民眾陳屍路旁 法新社直擊武漢封城頭8天

武漢肺炎防疫戰！廣東緊急立法授權 廣州深圳可徵用私人財產

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。