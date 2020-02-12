日本為何不讓鑽石公主郵輪全體乘客都做新冠病毒檢測？

紐約時報報導，截至11日為止，停靠在日本橫濱港的鑽石公主號郵輪，僅有439人接受過新冠病毒檢測。為何不針對全體乘客做檢測，日本當局近日發出的訊息混亂。一些危機管理專家說，日本現在提供了經典範例，說明政府是如何未能妥善因應公衛危機。

紐時說，日本官員連日來一直說，日本沒有能力為郵輪上的每一個人做檢測。但到了11日，日本厚生勞動省官員迫井正深（Masami Sakoi，暫譯）在記者會中說，厚勞省正在考慮擴大檢測。

日方堅稱這是可行性問題，但批評者說，官員們未清楚解釋其思考，政府的溝通策略破壞了信任，許多人都在揣測，除了把這麼多人關在一艘已受感染的船上，是否還有其他選項。例如，有澳洲籍乘客說，如果只是後勤問題，日本可以尋求其他國家協助。

關於是否針對全體乘客檢測，世界衛生組織（WHO）發言人戴維斯（Olivia Lawe-Davies）表示，世衛專家同意日本政府目前的隔離作法。戴維斯說：「沒有任何國家應付過這種情況：一艘搭載這麼多人的國際運輸工具上出現新冠病毒，而我們對此病毒仍有許多未知。」「最重要的是確保病患受到良好的治療，日本當局正在這麼做。」

紐時指出，新冠病毒的檢測方法，形成大規模檢測的障礙。精準的檢測不是簡單的用棉棒採集咽喉部位檢體，而是需要採到呼吸道深層的黏液。

美國范德比大學預防醫學教授沙夫納（William Schaffner）說，最簡單的鼻咽拭子檢測也是一種侵犯性醫療程序。除此之外其他檢測需把生理食鹽水的水霧噴進肺部深層，「你無法對數千名健康的人做這種檢測，或在一個個船艙中這麼做。」

對執行上述檢測的醫療人員而言，這些程序都有風險，因為可能會讓受測者反胃或一陣猛咳，噴出病毒。

沙夫納還說，就算全體受檢，還是會有問題：「我確信船上很多人在想，如果我檢測結果為陰性，我就是沒被感染。」「不是那樣的，你可能明天就是陽性。」

部分公衛專家說，就算全體受檢在科學上沒有正當理由，卻可能有助於讓船上乘客安心。但對許多乘客而言，由於日本政府的溝通有限，現在安心是難得的東西。

東京政策研究大學院大學健康政策專家村上宏美（Hiromi Murakami，暫譯）說，日本政府並未定時、及時召開記者會，還發放一些撲朔迷離的資訊，「讓問題看起來遠比實際還大」。村上還說，日本官員不習慣回應問題，當他們不知道如何回答時，就覺得開記者會沒用，於是避免召開記者會。

紐時說，日本政府這種作法可能越來越難繼續下去。多位專家說，鑽石公主號可能只是日本迎戰新冠病毒的開始而已。