陸配子女入境政策喊卡 卓榮泰：以後要更深思熟慮

疫情指揮中心宣布撤回陸委會昨天宣布的陸配子女入境的政策，民進黨主席卓榮泰出面緩頰，他說，陸委會是基於過去已經在執行的方式、政策的延續，做了昨天的宣布，但顯然台灣社會面對疫情，還是認為以保護台灣國內安全為最重要。不過，他也提醒，政府內部要做一些檢討，以後更要深思熟慮。

卓榮泰今天出席民進黨中執會前接受媒體訪問時，做上述表示。因當選黨團幹部而接任中常委的民進黨立法院黨團書記長鄭運鵬也說，這幾年兩岸交流狀況非常多，不只是陸委會，包括立委接受到的陳情，各種家庭狀況、婚姻狀況都有，可以理解開學在即，的確是有一些不管人情上、開學上或照顧上，都有必要的，相信陸委會壓力也非常大，只是昨天說明及補充說明讓大家覺得沒有很到位，這一點也沒辦法，兩岸關係本來就複雜，下次如果有這樣狀況，用專案處理，大家都還相信他們的專業，通案多少會引起誤解，沒有必要。

對於撤回政策，鄭運鵬不諱言，「那就表示當初思慮不周」。不過，他也表示，相信大家都知道這是善意，只是現在防疫的關鍵期間，每個人都有為難，希望大家多體會個案，不周的地方他們下次會謹慎一點。

卓榮泰表示，因為人民有這樣的期待，所以行政院和陸委會等相關部會今天已經做了最後的決定，將不予繼續執行昨天的宣布，這也是台灣民意的展現，行政院聽到反應後極快反應大家所需要的政策上的暫停，當然就政府內部要做一些檢討，以後更要深思熟慮，但也是向人民表達為了守住台灣，政府會更彈性、更敏感的去應對所有的需求。