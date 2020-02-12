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武漢肺炎疫情「強行降溫」？中國確診通報連日下降20%

陳時中：撤回陸委會管制措施 取消陸籍子女入台

撤回陸配子女入境政策 民進黨新住民立委支持暫緩

聯合報 / 記者林麗玉╱台北即時報導
陳時中今天宣布撤回陸籍子女來台政策。記者楊雅棠／攝影

中央流行疫情指揮中心下午宣布撤回陸配子女入境政策。新住民代表、民進黨不分區立委羅美玲表示，她支持先撤回，因若開放陸配子女入境，台灣是否有這麼大的防疫能量？還要評估。羅美玲說，政府的防疫橫向聯繫應該更緊密，這次的政策一日多變是否橫向聯繫出了一點問題，跨部會應全盤討論，討論清楚之後，再來看怎麼做。

陸委會昨天下午宣布開放陸配子女入境政策，但因政策一日三變引發反彈，府院定調宣布撤回政策，不具我國國籍的陸配子女不會同意入境。羅美玲說，國家有很多為難地方，因目前台灣的防疫資源有限，若開放陸配子女入境，現階段是否有這麼大的防疫能量？政府能否負荷？都要通盤討論。羅表示，她支持先暫緩，等大家討論清楚之後，再來看怎麼做。

羅美玲表示，這次政策一日三變引發的反彈，若只是陸委會決策就有欠周詳，因防疫絕對不是看單一族群，而是要整體評估防疫能量，是否還有空間？應該要多方考量。這也與上次的包機同樣狀況，若有防疫能量，基於人道考量政策都會支持，另外，防疫跨部會的橫向聯繫也要更緊密。

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