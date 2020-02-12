陸配子女入境 王定宇：建議暫緩說不清的「笨事情」

陸委會昨下午宣布開放陸配子女入境，因語意模糊引發爭議；昨晚火速調整僅開放未成年子女，且在中國大陸親人無能力照顧，且父母皆在台者，才允許申請。民進黨立委王定宇今天在臉書批，陸委會做的「笨事情」..

王定宇說，他強烈建議在說明不清、疫情吃緊的狀況下，應該由防疫指揮官宣佈暫緩陸委會這次的決定。

王定宇今天在臉書提到，他再談一下陸委會做的「笨事情」...台灣多數人因為對武漢肺炎疫情擔憂，和對中國的不信任感，群起大罵陸委會，這對台灣其實是好事情好的訊號。

王定宇提到，他強烈建議「暫緩」，在說明不清、疫情吃緊的狀況下，應該由防疫指揮官宣佈暫緩陸委會這次的決定。

王定宇說，其實說句公道話，陸委會昨天宣佈的，其實是限縮，是指「原來就已經依親在台灣生活、就學的中配子女，原來就能入境，改成專案申請，核准才能入境」，但是陸委會說明不清，而且此事也非現在當務之急，被罵是不值得同情，建議暫緩才是。