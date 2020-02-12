柯文哲挑戰2024 蔡壁如：黑柯產業鏈已發動

新國會即將開議，柯文哲的台灣民眾黨成為國會第三大黨，接下來的2024佈局，民眾黨立委蔡壁如說，黑柯產業鏈已經發動，現在不管柯講什麼話，都會被黑成不好。

蔡壁如說，幕僚建議柯文哲要退居二線，挑戰2024柯文哲就要進化版，少講話，不要人家問什麼就老實答，市府的戳戳妹、戳戳哥要越來越多，要挑戰總統大位就是要謹言慎行。

對於日前柯文哲透露台北市的居家隔離地點，遭質疑這是柯文哲的政治算計，說出來就不會來，也幫中央添亂，蔡壁如說，柯文哲其實沒有這麼多政治陰謀，若有這麼多算計，抗議就不會來。

蔡壁如說，甚至為了因應陽明山可能某處會作為隔離地點，台北市工務局很快三天就將尚未接管的衛生下水道接管好，以防作為隔離地點有傳染疑慮。

蔡壁如說，正因柯文哲隔離地點講太快，就變成政治箭靶，民眾黨就是正面迎戰，但現在防疫期間，還是要少一點批判。

對於柯文哲已表態挑戰2024總統大位，蔡壁如說，現在看起來，黑柯產業鏈已經啟動，柯文哲的談話也要進化版，不要想到什麼就說，柯文哲就是一個古意人，記者問就會一直答，有人說柯文哲變了，其實柯真的都沒變，但柯文哲要挑戰總統大位，就是要進化，人沒有十全十美。