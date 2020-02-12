柯文哲戴口罩…蔡壁如透露是因氣管不好 別泛政治化

新冠肺炎(武漢肺炎)疫情引發口罩之亂，民進黨立委林楚茵點名柯文哲、韓國瑜拿下口罩，宣導健康的人不用戴口罩，將口罩留給需要的人。對於柯文哲戴口罩，民進黨立委蔡壁如今天說，柯文哲戴口罩是因為只要天氣冷，柯的氣管不好就會一直咳。蔡壁如說，她自己也覺得口罩之亂太亂了，口罩應該是自我健康管理的一部分，不應政治化叫政治人物拿下口罩。

蔡壁如也說，她每天搭捷運，對於要不要戴口罩心情都很糾結，現在口罩之亂已經提升到道德層次。

蔡壁如今天接受邱明玉廣播專訪時提到，這幾年台灣的公共衛生做得很好、衛教也很不錯，戴不戴口罩是自我健康管理的一部分，若有症狀到公共場所就要戴口罩，保護自己也保護別人，但最近的口罩之亂真的太亂了，現階段應該先幫防疫第一線的衛福部官員加油，之後再來檢討相關措施。

蔡壁如說，戴口罩的原則，應該是自我健康管理，像她自認很健康，覺得自己OK很健康，就可以不用戴口罩，但蔡說，正因為口罩之亂，讓她每天搭捷運進閘門前，心情就開始糾結要不要戴口罩？後來因配合政府宣導不戴口罩，將口罩留給醫護人員，但到捷運站體內，發現只有她一個人沒有戴口罩，每個人也都在看著她，當天她只好先在上一站出站，戴上口罩後再搭車，現在搭捷運若不戴口罩，別人就覺得妳怪，口罩之亂已經提升成道德層次，

蔡壁如說，柯文哲是一位專業的重症專科醫生，很清楚自己什麼時候戴口罩，有時候也不要太泛政治化，要柯文哲拿下口罩，柯文哲自己知道什麼時候該戴口罩。