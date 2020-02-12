陸配子女入境決策 民眾黨團：民間反彈就髮夾彎？

陸委會宣布開放陸配子女入境，由於一開始語意模糊引發爭議，陸委會昨晚火速調整，僅開放未成年子女，且在中國大陸親人無能力照顧，且父母皆在台者，才允許申請，經專案審查再決定准駁。民眾黨立院黨團今天質疑，陸委會對有居留證的陸配子女返台「一日三變」，這樣「看報治國」、「上網測風向」的政策決策過程，黨團要求陸委會「講清楚說明白」。

民眾黨表示，對於開放陸配子女入境，民間反彈大政策就「髮夾彎」，陸委會是否沒有通盤考量到台灣整體防疫能量就做此政策決議？新增的條件限制中，「大陸親友無能力照顧」一項之認定，是否會製造更多特權返台者？

民眾黨團表示，期許政府在沒有國安疑慮的前提下，請陸委會做到資訊公開透明。黨團表示，所謂的人道考量應該建構在台灣衛生單位與民政機關有能力負荷的情況下，希望中央疫情指揮中心應該誠實說明，全台各縣市政府，目前是否有足夠人力可以應付大量居家檢疫、居家隔離的民眾需求，以及民政系統若要在檢疫者生活與防疫方面配合，中央與地方是否做好協調與準備？

民眾黨團說，政府應盤點中央與地方實際可承接量之下，就相關返台政策採取分批總量管制。站在台灣民眾健康與福祉的立場上，請陸委會「出來面對」。