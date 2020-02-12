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影／唐鳳訪華府 將與美行政官員交流

聯合報 / 華盛頓記者張文馨／即時報導
政務委員唐鳳訪問美國，與智庫學者座談。記者張文馨／攝影

行政院數位政委唐鳳今起訪美，他表示，台灣在選舉過程中對虛假訊息的即時澄清已有經驗，「美國也要選舉了，他們很有興趣」；問及此行會見多少行政官員，唐鳳表示將留待全部拜會行程結束之後再談。

唐鳳應華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）邀請，出席會議分享假訊息對台灣選舉之影響。唐鳳表示，台灣在選舉過程中對虛假訊息的即時澄清，是交給不受商業利益和政治利益左右的第三方機構，與社群平台合作。

唐鳳指出，過去這段期間，民間機構如台灣事實查核中心，由社會部門的朋友即時提供所需資訊，行政院處理不實訊息，則是在一到兩個小時內提出說法，「我們不是事實查核者，我們不是干擾演算法」，而是將說法交給第三方獨立機構，由他們發布，當然他們也能引用除了政府單位以外的訊息。

對於虛假訊息與選舉的關係，唐鳳表示，這次選舉和2018年選舉，他觀察到不實訊息、爭議訊息或假訊息危害的情況，都有相當多不同。以這次為例，也許是香港問題影響，台灣公民無論總統支持誰，都對民主制度很堅持；2018年舉中攻擊民主制度和公投的有很多，這次則比較少，顯示大家都願意相信民主制度。

唐鳳也提到另外一個他負責的政務「開放政府」，他說，今年將推出開放政府行動國家方案，透過大家都參與，讓假訊息無法見縫插針，這個計畫跟選舉無關，而是談如何增進民主。

唐鳳 假訊息
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