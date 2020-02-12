聽新聞
test
0:00 / 0:00
洪秀柱籲緩主席補選 國民黨：尊重洪；候選人：尊重黨
國民黨主席補選與中常委改選3月7日投票，但因「新冠肺炎（武漢肺炎）」疫情延燒，前主席洪秀柱呼籲至少暫緩兩項選舉舉辦。對此黨中央回應尊重洪說法，主席候選人陣營則認為補選已啟動，尊重黨規劃。
文傳會代理主委王育敏表示，尊重洪秀柱建議，沒有評論。但黨務人士表示，國民黨剛遭逢大敗，黨務領導系統應盡快定於一尊，才能啟動、落實推動黨務改革，黨主席補選應盡快公平、公正、透明舉辦完成，才能回應外界期待。
主席候選人郝龍斌陣營發言人吳育昇則說，主席補選今天下午就要舉行政見說明會了，後續變化，郝身為候選人會依中央黨部規劃去努力。
主席候選人江啟臣陣營則同意，疫情變化快速，黨中央應該審慎評估防疫優先，但不需要恐慌；身為候選人，尊重黨中央的各項決定。
江陣營表示，若黨中央決定維持主席補選既定時程，也應該在選舉實務的籌備，也要拿出高規格的防疫標準，將這次的投票，當成防疫期間集會的模範；若確定暫緩主席補選，就應思考過渡時期如何扮演好在野黨監督的角色。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言