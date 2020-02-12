洪秀柱籲緩主席補選 國民黨：尊重洪；候選人：尊重黨

國民黨主席補選與中常委改選3月7日投票，但因「新冠肺炎（武漢肺炎）」疫情延燒，前主席洪秀柱呼籲至少暫緩兩項選舉舉辦。對此黨中央回應尊重洪說法，主席候選人陣營則認為補選已啟動，尊重黨規劃。

文傳會代理主委王育敏表示，尊重洪秀柱建議，沒有評論。但黨務人士表示，國民黨剛遭逢大敗，黨務領導系統應盡快定於一尊，才能啟動、落實推動黨務改革，黨主席補選應盡快公平、公正、透明舉辦完成，才能回應外界期待。

主席候選人郝龍斌陣營發言人吳育昇則說，主席補選今天下午就要舉行政見說明會了，後續變化，郝身為候選人會依中央黨部規劃去努力。

主席候選人江啟臣陣營則同意，疫情變化快速，黨中央應該審慎評估防疫優先，但不需要恐慌；身為候選人，尊重黨中央的各項決定。

江陣營表示，若黨中央決定維持主席補選既定時程，也應該在選舉實務的籌備，也要拿出高規格的防疫標準，將這次的投票，當成防疫期間集會的模範；若確定暫緩主席補選，就應思考過渡時期如何扮演好在野黨監督的角色。