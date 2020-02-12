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九二共識成國民黨包袱？洪秀柱：不能不明就理就說要改
國民黨2020再遭重大敗選，黨內對於是否繼續堅持九二共識的兩岸路線引發討論。國民黨前主席洪秀柱今受訪質疑，外界對於九二共識內容與來源，到馬路上問10個人有8、9個人不知道，「那你在反對什麼？」
洪秀柱表示，九二共識完全合乎憲法準則，若從以往形成共識過程，到現在是否需要，把內容打出來看一下，各界想法可能不同；外界可以說九二共識的名字不好，但內容要改什麼要講清楚，不能不明就理就說要改。
洪秀柱舉例，這些年來國民黨一直被批評過度親共，但到目前為止，除了主張捍衛中華民國，誰特別提到捍衛中華民國憲法？國民黨中心思想與核心價值是什麼？沒有核心方向更別提改革兩岸路線。
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