新冠肺炎疫情升溫 洪秀柱：國民黨應取消黨主席補選

國民黨主席補選與中常委改選3月7日投票，但因「新冠肺炎（武漢肺炎）」疫情延燒，主席洪秀柱出面呼籲，考量外界觀感與防疫優先，應暫緩兩項選舉，避免給外界「全民拚防疫、國民黨拚補選感覺」。

洪秀柱表示，她心裏最期盼的是以「因特殊狀況」，將這次黨主席補選與中常委選舉暫緩，到2021這屆黨主席法定任期屆滿，從新再來再一起舉辦改選，而到到下次選舉的這一年間，黨就好好地做好應該做的工作。

洪秀柱說，黨現在已有代理主席，也成立改革委員會，進行黨的路線改革與敗選檢討，已可推動黨的改革；否則若這次主席補選選完，就又要布局一年後下一次選舉，一而再的選舉有辦法真的對黨未來改革方向盡心力？

洪秀柱表示，國民黨已經到這個地步，若主席補選過程再出現負面消息，對黨形象與民眾印象更為不堪。

但洪秀柱坦言，要黨內對取消主席補選等選舉有共識不易，主席補選與中常委改選最起碼要避開疫情高峰再說。至於是主張延後投票，還是主張主席補選延後期程重新開始，洪說，她還沒想到這麼多，重點是讓國民黨不受傷害。

洪秀柱說，「新冠肺炎」疫情持續擴大，有專家學者更指出主席補選投票日的3月初到4月間疫情將達高峰；不要忘了4至6月以後，登革熱疫情又要來了，現在要迫不及待做好各方面防疫，才是民眾真正需要的一件事情。

洪秀柱表示，從國民黨敗選至今，她還沒有看到黨大破大立，感覺不出來今天黨中央各方面有積極作為，討論未來方向；民進黨正在高雄政治追殺高雄市長韓國瑜，黨有沒有在此時協助韓？

洪秀柱也提到，立法院新會期有新委員，黨更重要要整合各方面資訊提供新委員參考，協助政府防疫，有完整監督策略，讓大家在立院有一個好的表現，讓人民感覺到希望，安定人民生活，這是更重要的事情。

洪秀柱舉例，這些年來一直被批評過度親共，但到目前為止誰特別提到捍衛中華民國憲法？國民黨中心思想與核心價值是什麼？沒有核心方向更別提兩岸路線改革。