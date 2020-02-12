國民黨選舉傳請客吃飯？她驚：請的人大膽 吃的人勇敢

國民黨主席補選政見說明會今天登場，兩位候選人江啟臣、郝龍斌將透過線上直播，向黨員闡述政見理念，台北市議員游淑慧表示，疫情沒有降溫的跡象，而因為疫情所衍伸的各種民眾恐慌和經濟衝擊也日漸嚴重，在這個時候，她被問到：「真的還要選舉啊？」，她也不知如何回應，到底黨主席補選和共同防疫孰輕孰重？當選舉碰上疫情，真是兩難。

游淑慧在臉書指出，如期舉辦怕防疫問題；延期選舉更怕選舉陋習接踵而來。2017年的黨主席選舉，可能有些黨員還記得，當時的爆增黨員、請客吃飯、拉人動員、互相攻擊，所有的負面新聞大概都齊了。

這次呢？此次除了主席補選、還有中常委改選⋯而中常委的選舉文化，嗯嗯，也讓人沒什麼信心；綁票、換票、送禮、請客⋯，為了投票才開始補繳黨費的狀況仍然存在 ；而請客吃飯的傳言也陸續傳出。而越是延後選舉，越讓有些人有時間繼續運作。

唉，說真的，若疫情警戒的時刻還請客吃飯，只能說「請的人大膽，吃的人勇敢」。她不太熟悉黨的各種辦法和制度 ，畢竟國民黨好像常常可以彈性變化⋯，有沒有可能有兩全其美的辦法呢？ 曾經天真地想：是否乾脆由國民黨目前最有民意基礎的15個黨籍縣市首長，直接來進行不具名投票選出？

1、省選舉成本（國民黨已經很窮了）。

2、減低選舉造成的防疫風險和觀感 。

3、緊接2022年就要再次投入選舉的縣市首長們，也不會搬石頭砸自己的腳，勢必會選出一個他們心目中覺得對國民黨最好的人選 。

4、這十五個國民黨籍的縣市首長 ，既有民意也有黨意，也有足夠的公信力。

游淑慧，如果這樣子，政見發表會後其實就可以投票了，剛剛看到柱柱姊也發文憂慮此事，才知道原來擔心的人不只她。但不管是如期、延期或彈性處理都可以，最低限度只希望整個過程「乾乾淨淨」、「漂漂亮亮」、「和和氣氣」⋯。