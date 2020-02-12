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罷韓二階連署啟動2周 宣告破22.8萬門檻
罷韓團體發布二階段連署六日動員令以來，截至昨深夜已累積到23萬753份，超過法定基本門檻22.8萬份。罷韓提案法定領銜人陳冠榮今表示，考量格式狀況可能被選委會刁難，「希望大家趕快出門來簽連署書，寫下自己名字，成為歷史的一部分！」
陳冠榮今上午與Wecare高雄發起人尹立、台灣基進新聞輿情部副主任張博洋，及高雄市議員邱俊憲、陳慧文等人，在8點上班尖峰時段，在衛武營前的三多、國泰路口，向路過汽機車宣講。
尹立表示，鼓勵市民朋友要一直簽、繼續簽，希望未來4天內可以簽署到30萬份。罷韓二階連署從1月29日啟動，民眾反應熱烈，原定1個月要達到30萬份目標，啟動14天已收到23萬753份。
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