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陸配子女入境3條件 時力：應5大條件並確保無矇混入境
陸委會昨宣布有條件開放陸配子女入境，資格為「未成年」及「在中國大陸親人無能力照顧」、「父母皆在台者」，符合3條件者才能申請入境。時代力量立院黨團總召邱顯智今天在臉書呼籲，陸委會執行中配子女入境的政策，除原本即具臺灣合法居留身份、未成年、在中國大陸親人無能力照顧、父母皆在臺，也應該有已與父母在台灣共同居住多年的條件。
邱顯智說，針對陸委會執行中配子女入境政策，他呼籲應該要符合五大條件，包括原本即具臺灣合法居留身份、已與父母在台灣共同居住多年、未成年、在中國大陸親人無能力照顧、父母皆在臺的中配子女，至於人數約有多少？具體個案的狀況是什麼？預計有多人提出專案申請？陸委會也要說明清楚。
邱顯智也提出四大問題，邱顯智說，政府該說明專案審查的機制、標準為何？如何確保條件不符的個案不會蒙混入境？還有我國防疫量能是否足以應對？另外，居家檢疫14天是否足夠？是否該採取強制隔離或其他措施，確保防疫不會出現破口？
邱顯智說，請陸委會正面回應這四個問題，再執行陸配子女入境的政策，以免引起更大的社會恐慌。時代力量也會持續追蹤這個案子的後續，請大家放心。
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