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「你先領」卻自己戴口罩遭批 林楚茵：防疫滾動變化

聯合報 / 記者林麗玉╱台北即時報導
民進黨立委林楚茵等人日前發起「我罩你、你先領」口罩禮貌運動，點名柯文哲、韓國瑜把口罩拿下。不過臉書「真相調查委員會」粉絲專頁貼出林楚茵與丈夫民進黨議員梁文傑在捷運戴口罩的合照，質疑民進黨防疫雙重標準。圖／擷取自梁文傑臉書

新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情引發口罩之亂未平，民進黨立委林楚茵等人日前發起「我罩你、你先領」口罩禮貌運動，點名馬英九、柯文哲、韓國瑜把口罩拿下。不過臉書「真相調查委員會」粉絲專頁貼出林楚茵與丈夫民進黨議員梁文傑在捷運戴口罩的合照，質疑民進黨如果防疫也是用雙重標準的方式來做，難怪防疫會漏洞百出。

民進黨議員梁文傑1月29日在臉書貼出與妻子林楚茵試乘環狀線的合照，兩人戴口罩搭乘捷運，但林楚茵隔幾天發起「我罩你、你先領」口罩禮貌運動，要健康的人不用戴口罩，林臉書馬上湧入相當多網友留言，質疑「年前疫情還不嚴重時載口罩，現在疫情嚴重，反而不戴口罩，妳們夫妻做秀做過頭了嗎？」還有網友截圖基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦戴口罩的照片，請林楚茵也叫他們不要戴口罩；更有網友酸，綠委這麼閒，去藥局當志工發號碼牌比較實在。」

「真相調查委員會」臉書粉專也質疑，民進黨的雙重標準有多可笑？梁文傑日前還發文罵韓國瑜開記者會不該戴口罩，這是一種浪費；結果自己在捷運上戴口罩的方式完全錯誤、鼻子完全外露的戴法不如不要戴，這才是真正浪類醫療資源的行為。底下網友也留言「這些大立委，只會駡韓巿長，你呢，什麼玩意」、還有網友酸「看起來做秀比戴不戴口罩還實在」「這個口號是在解決問題?還是製造出更多問題？」

對於被質疑雙重標準，林楚茵表示，她戴口罩搭捷運是在過年期間，當時因疫情狀況還不明，大家搭捷運都會戴上口罩，後來之所以發起口罩你先領運動，是因有專家何美鄉提出勤洗手比戴口罩重要，這是時間序的問題，防疫措施都在滾動變化。

林楚茵說，發起「你先領」口罩運動引發網友罵聲一片，她不覺得委屈，站出來引發另外一方不支持的人攻擊，只能說，這疫情不是已存在好多年的疾病，只希望大家盡量不要引發不必要的內鬥。林說，部分網路團體不管背後代表什麼力量，只希望大家不要雞蛋裡挑骨頭，應該全民共同防疫。

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