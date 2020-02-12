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陸配子女入境致陸委會遭網攻 王定宇也覺得「欠罵」

聯合報 / 記者周佑政／台北即時報導
因應新冠肺炎（武漢肺炎），昨下午三點起，所有入境旅客皆須填寫入境健康聲明書，發燒篩檢站前大排長龍。 記者鄭超文／攝影

因應新冠肺炎武漢肺炎COVID-19），陸委會昨下午宣布開放已有專案居留證的陸配子女入境，由於語意模糊，引發爭議；陸委會昨晚火速調整，這項措施僅開放未成年子女，且在中國大陸親人無能力照顧，且父母皆在台者，才允許向內政部移民署專案申請，經專案審查，再決定准駁，准予回台者須居家檢疫14天。

陸委會迅速修正政策，但大批網友仍湧入陸委會官方臉書批評，就連民進黨中央及部分民進黨立委的臉書社群專頁也被「洗版」。民進黨立委王定宇昨夜也在臉書表示，「對陸委會第一時間說不清楚的開放中配子女來台，定宇都覺得欠罵」。

王定宇表示，陸委會這個規定其實只有三種人： 台灣人的中籍配偶（必須已經有居留證PR）、中配與台灣人生的子女（這是台灣人）、中配（已經有居留證PR）有前夫所生的子女，已經在台灣生活，只是過年去中國，目前無法來台者。

他指出，前二類的本來就沒有禁止，「如果你是不滿中籍配偶可以入境，你是誤會了，因為本來就沒禁」。這裡面只有第三種是值得討論的，根據陸委會昨晚說明，是只有中配前段婚姻的「未成年子女」，且「在中國無親屬照顧」，事實上「已經在台灣就學生活」了，還要「經專案申請」核准，因為過年去中國省親而無法再來台灣，才可以申請經核准來台，全部人數並不多。

「定宇認為這事情欠罵，因為根本不應該是現在的優先」，王定宇說，但也發現很多不滿的聲音，好像也沒有弄清楚事實內容。王定宇說，他會再要求「核准後，來台需強制隔離14天」，這樣才可以人道和防疫兼備。

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