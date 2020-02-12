2022與柯文哲民眾黨合作？ 邱顯智：時力有自己節奏

時代力量立院黨團總召邱顯智說，2022縣市首長選舉，對於時代力量新竹會不會提名人，是否與柯文哲的民眾黨合作？邱說，時代力量會有自己的節奏。另外，是否不會當完立委任期？會讓給黃國昌？邱也表示，沒有這件事

邱顯智今天接受周玉蔻廣播專訪，對於時代力量在新國會是否與其他政黨合作，還有2022的選戰佈局。邱顯智說，2022是2、3年之後的事，對於是否與其他政黨合作？時代力量會有自己的節奏。

周玉蔻追問，是否不會將任期當完，2年後讓給黃國昌？邱顯智說，絕對沒有當2年立委任期就讓給黃國昌這件事，時代力量黨團會努力針對人民有利的議題修法，例如實價登錄修法等，若有理念相同的黨團，也都可以合作。

由於2016新竹立委選舉時，邱顯智對決柯建銘；2020三人對決，時代力量又推高鈺婷參選，最後由國民黨鄭正鈐勝選，民進黨柯建銘子弟兵鄭宏輝落敗，現在邱顯智在國會將對上柯建銘，能不能與柯建銘坐下來協商？邱表示，他與柯建銘沒有私仇，只要是有利人民的法案，例如刑事陪審法等，他與柯協商都沒有問題，邱也說，他是新國會的後排生，會很認真跟大家協調。

另外，民眾黨日前提出「在野大聯盟」，邱顯智說，他聽到這個覺得非常錯愕，時代力量是有理念的政黨，與其他政黨的合作會落實在議題上。